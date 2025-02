Bivša etno-pop folk pjevačica Silvija Mišanović (45), javnosti poznatija kao Super Silva, nedavno se našla u središtu medijske pozornosti nakon što je izjavila da su je napala čak tri muškarca bejzbol palicama i prijetili joj smrću. Kako nam je sada rekla Super Silva, policija i dalje radi na tome da odgovorni završe u pritvoru.

"Još uvijek je sve dosta loše i nikako da se smirim, a ni noga mi se ne oporavlja kako treba. Neće to ići tako lako, jako sam iscrpljena od svih šokova… Ali idemo dalje, treba se boriti! Istraga je u tijeku i u strogoj je tajnosti pa ne smijem ništa govoriti. Vjerujem policiji da zna što radi, da drži sve pod kontrolom i da će do kraja istražiti slučaj te učiniti sve po tom pitanju kako bi me maksimalno zaštitili. Ne treba sumnjati u heroje – oni su tu da nas čuvaju", rekla nam je.

Također nam je poslala fotografije koje pokazuju kakve su joj ozlijede nanijeli napadači.

Demantirala glasine o njezinom ljubavnom životu

Osim toga, Super Silva je za Net.hr podijelila kako se osjeća s obzirom na nesretnu situaciju u kojoj se našla i priznala kako je smetaju nagađanja o njezinom ljubavnom životu te je napokon otkrila svoj ljubavni status. Tijekom svoje karijere bila je u vezama s muškarcima i ženama. Jedna od njezinih zapaženijih veza bila je s menadžericom Brunom Matijaš, s kojom je bila nekoliko godina.

Zajedno su snimile spot za pjesmu "Bijeg", u kojem su prikazale svoju ljubavnu povezanost. Bruna je tada izjavila da žele brak, no zbog zakonskih prepreka to nije bilo moguće. Prije veze s Brunom, Silvija je bila zaručena s medicinskom sestrom koju je upoznala tijekom oporavka od teške prometne nesreće. Na društvenim mrežama jedno vrijeme stajalo je da je zaručena, a evo što nam je o tome rekla Super Silva:

"Pročitala sam negdje da piše kako sam opet u vezi s nekom ženom i da sam zaručena, što je potpuna laž. Pustimo prošlost od prije 20 godina. To ništa nije istina. Bila sam zaručena za Jadranka Čačića (vojska, bodibilder), to je pisalo na Facebooku, ali tu sam vezu raskinula i trenutno sam sama."

Podsjetimo, Super Silva otkrila je strašne detalje brutalnog napada koji se dogodio u Zagrebu. U razgovoru za Slobodnu Dalmaciju ispričala je:

"Trojica su me pretukla bejzbol palicama ispred moje zgrade! Prijetili su mi smrću", rekla je tada pjevačica.

