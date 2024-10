Kraljica Camilla nije nevinašce? Priča se da često voli popiti čašicu više, a ni to joj nije jedini porok

Britanska kraljevska obitelj već stoljećima privlači pažnju javnosti, što je, naravno, dovelo do prikaza članova kraljevske obitelji u literaturi, filmu i televiziji. Iako većina tih medija pruža uvid u kraljevski život, njihov prikaz nije uvijek najtočniji. Kraljica Camilla (77) često je prikazana s cigaretom u uistima ili čašom alkohola u ruci, zbog čega se Camilla doima kao strastvena pušačica i ljubiteljica alkohola. Njezin sin, Tom Parker Bowles (49), u intervjuu za The Times rekao je nešto više o tome tijekom promocije svoje nadolazeće knjige "Kuhanje i kruna: Kraljevski recepti od kraljice Viktorije do kralja Charlesa III" koja izlazi 22. listopada.

'Nisam je vidio pripitu'

"Znate da ima reputaciju da pije gin i puši? Nikada u životu nije popila čašu gina. Ne puši", osvrnuo se Tom na glasine koje sugeriraju da je Camilla strastvena pušačica i ljubiteljica alkohola, rekavši kako su glasine potpuno netočne.

"Majka gotovo uopće ne pije. Nikada je nisam vidio pripitu."

Iako si kraljica povremeno priušti piće ili dva, ne znači automatski da ima problem s alkoholom.

Budući da se Tomov projekt bavi odnosom kraljevske obitelji prema hrani, rekao je kako bi ta knjiga mogla utjecati na njegov odnos s obitelji te njegov glavni cilj.

"Moj cilj, naravno, kao pisca o hrani, jest napisati dobre knjige o hrani, dok je moj drugi cilj, nikada ne osramotiti, ugroziti odnos sa svojim očuhom kojeg volim, poštujem i obožavam", priznao je Tom.

