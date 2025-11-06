Kraljica bikinija otkrila sve kozmetičke zahvate koje je radila

Američka manekenka Brooks Nader (28), poznata kao “kraljica bikinija”, otvoreno je progovorila o svim estetskim zahvatima kojima se podvrgnula kako bi održala karijeru u modnoj industriji. U razgovoru za magazin Bustle, priznala je da je njezin izgled rezultat brojnih korekcija, ali i pritiska poslodavaca.

Usporedila se s Michaelom Jacksonom i Freddyjem Kruegerom

Brooks je priznala da je korigirala nos, koristila injekcije, isprobala tretman lososovom spermom te botoks za podizanje vrata.

“Ljudi kažu da izgledam kao Michael Jackson”, izjavila je uz smijeh, dodajući kako oko blagdana zbog oporavka često izgleda “kao Freddy Krueger”.

Otkrila je i da nosi set skupih zubnih ljuskica koje je dobila besplatno od celebrity stomatologa Michaela Apea, u zamjenu za objavu na Instagramu, iako njegova usluga inače stoji više od 50 tisuća dolara.

‘Rekli su mi da moram smršavjeti 14 kilograma’

Brooks je priznala da je njezina karijera krenula prema gore tek kad je počela koristiti GLP-1 lijekove za mršavljenje.

“Kada nisam dobila posao, pitala bih agenciju za povratnu informaciju. Rekli su mi da moram smršavjeti 14 kilograma. Nisam plakala, samo sam se pitala kako to postići”, rekla je.

Nakon što je izgubila kilograme, tvrdi da je dobila gotovo sve poslove za koje se prijavila.

“Ne kažem da je to ispravno rješenje. Svaka osoba je drugačija”, dodala je.

