'Kraljica aerobika' Jane Fonda borila se s mnogim bolestima, ali i dalje plijeni ljepotom

Već kao tinejdžerica se zajedno s ocem pojavila u dobrotvornoj izvedbi "The Country Girl". Na šest mjeseci je u Pariz otišla studirati umjetnost, a po povratku u SAD 1958. godine upoznala je Leeja Strasberga. Taj joj je susret, kako će se kasnije pokazati, bio sudbonosan. Jednom je prilikom o njemu rekla: "Lee Strasberg mi je rekao da sam talentirana. Bilo je to prvi put da mi je itko, osim mog oca, rekao da sam dobra u bilo čemu. To je bila prekretnica u mom životu - legla sam u krevet razmišljajući o glumi, probudila sam se razmišljajući o glumi".