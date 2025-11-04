Kralj Charles proglasio Davida Beckhama vitezom, Victoria iznenadila ovim posebnim potezom

David Beckham (50), legendarni britanski nogometaš i bivši kapetan engleske reprezentacije, službeno je proglašen vitezom zbog iznimnog doprinosa sportu i humanitarnom radu. Odlikovanje mu je uručio kralj Charles (76) tijekom svečane ceremonije u dvorcu Windsor.

Foto: Andrew Matthews, Pa Images/alamy/profimedia

Poseban trenutak za obitelj Beckham

Beckham, poznat po dugogodišnjem divljenju kraljevskoj obitelji, nije mogao sakriti emocije. Priznao je da je zaplakao kad je doznao da mu je dodijeljena viteška titula.

"Ovo je tako veliki trenutak za našu obitelj. Tako sam ponosan što mi je ukazana ova čast", rekao je Beckham, našalivši se kako mu ne bi smetalo da ga djeca sada zovu “Sir tata”, prenosi DailyMail.

Foto: Justin Ng/pool/shutterstock Editorial/profimedia

Na svečanosti se pojavio u elegantnom odijelu koje je dizajnirala upravo njegova supruga, Victoria Beckham (51), poznata modna dizajnerica i bivša članica grupe Spice Girls.

Od East Enda do kraljevskih odaja

Podsjećamo, David je rođen u skromnoj obitelji u istočnom Londonu, nogometnu je karijeru započeo u Manchester Unitedu, s kojim je osvojio šest naslova prvaka Engleske, dva FA kupa i Ligu prvaka. Igrao je i za Real Madrid, LA Galaxy, AC Milan i Paris Saint-Germain.

Od profesionalnog nogometa oprostio se 2013., a danas ističe da je njegova najveća životna pobjeda - obitelj.

