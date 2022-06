Fredro Starr, frontmen je hip-hop grupe Onyx, koja je u Umagu nastupila na prvoj večeri Sea Star Festivala. U intervjuu za Večernji list ekskluzivno je na samom početku intervjua otkrio kako je sa suprugom Korinom Longin, inače našom poznatom manekenkom podrijetlom iz Zadra, dobio trećeg sina.

Za razliku od njena supruga, Korina već odavno nije pod svjetlima reflektora i odlučila se za mirniji život. Ipak, Fredro je odmah ponosno istaknuo kako su prije devet mjeseci postali ponosni roditelji trećeg sina.

"Moji sinovi su pola Hrvati, pola Amerikanci. Princeton ima osam godina, Brighton šest, a River je rođen prije deset mjeseci", otkrio je Večernjem listu.

'Prijatelji su mi Stoka i Nered'

U nastavku intervjua otkrio je da od hrvatskog zna reći samo "volim te" te da to svojoj atraktivnoj supruzi neprestano govori. Prisjetio se kako ih je 2009. godine u jednom zadarskom kafiću privela policija jer je netko prijavio remećenje mira i reda.

"Bilo je to zanimljivo iskustvo. Priveli su nas i držali u policiji dva sata, a na kraju smo se s njima sprijateljili i popili piće. O Hrvatima i Hrvatskoj doista mogu reći sve najbolje, vrlo ste talentirani za glazbu i radite to strastveno. Prijatelji su mi Stoka i Nered. Neki nas je prvi put i doveo u Hrvatsku. Vozili smo se po Hrvatskoj, vidjeli i planine i more, zemlja vam je zaista prekrasna. Znam i da sad imate cijelu jednu novu generaciju repera, to je jako dobro”, govori reper koji je na glazbenoj sceni već 34 godine.

'Tada su svi bili na cracku i kokainu. Rap me je izvukao iz nevolje'

"Odrastao sam u Queensu, u četvrti Jamaica. Tada su svi bili na cracku i kokainu, to je bilo poput kuge. Bilo je dosta pucanja, mrtvih ljudi zbog droge, a rap glazba mi je bila način da iziđem iz svega toga. Rap me je izvukao iz nevolje. Imao sam samo 15 godina kada sam počeo repati u našem Baisley Parku. Sa 17 godina upoznao sam Jama Mastera Jaya, legendarnog DJ-a i producenta grupe Run DMC, koji mi je omogućio da potpišem ugovor za istu diskografsku kuću za koju su snimali i Run DMC. To je bila sudbina”, rekao je frontmen grupe koja je svoj prvi album izdala 1993. godine, a s tog je albuma dakako najpoznatija pjesma "Slam".

"'Slam' je najbolja i najopakija pjesma koju smo snimili. Tada smo u hip-hop uveli slamdancing, kada se publika sudara tijekom plesanja. Pjesma "Slam" je poslije ušla u pop-kulturu, koristila se u raznim igricama, filmovima, serijama, a znamo je često čuti i na košarkaškim i bejzbolskim utakmicama. 'Slam' je najpopularnija hip-hop pjesma svih vremena", rekao je.

'Trap mi se ne sviđa, to nije za mene'

Godina 1993. bila je godina njihova najvećeg hita te su joj zbog toga odlučili posvetiti još jedan album, kojeg su simbolično nazvali - "1993".

"Album je producirao Stasevich iz Ukrajine, naš prijatelj s kojim smo u mislima zbog svega što se događa u njegovoj zemlji. Produkcijski i zvuči kao da je iz 1993., ima dosta loopova bubnjeva, ali i semplova pjesama iz 90-ih", kazao je dodavši i svoje mišljenje o današnjem repu, ali i pravcu koji je kod nas sve popularniji - trap glazbi.

"Kao i u vrijeme kada smo mi počinjali, ima dobre i loše glazbe. Ima dovoljno varijacija hip-hopa za sve. Kada smo mi počeli bio je samo hip-hop, a danas imate svega, raznih sekcija. Ja recimo volim boom bap hip-hop, a trap mi se ne sviđa. To nije za mene, ne sviđa mi se".

Inače, osim što repa, Starr je i glumac. Nama je najpoznatiji po ulogama u filmu "Zaplešimo zajedno", a pogotovo po ulozi Marquisa "Birda" Hiltona u seriji "Žica".