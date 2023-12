Stigao je toksikološki izvještaj iz Ureda medicinskog istražitelja okruga Los Angeles u kojemu stoji da je Matthew Perry umro od "akutnih učinaka ketamina". To je lijek koji se koristi za liječenje depresije, ali i kao rekreativna droga, javlja TMZ.

Perry je, naime, uzeo terapiju infuzijom ketamina tjedan i pol prije smrti, no onaj ketamin koji se nalazio u njegovom organizmu u vrijeme njegove smrti "nije mogao biti iz te infuzijske terapije" jer on traje "3 do 4 sata ili manje".

Prema Medical Examineru, ketamin u Perryjevom sustavu uzrokovao je i kardiovaskularnu pretjeranu stimulaciju i respiratornu depresiju. Ipak, u Perryjevom organizmu nisu pronađeni tragovi alkohola, metamfetamina, kokaina, heroina, PCP-a ili fentanila.

Do njegove smrti, naime, doprinijeli su utapanje, bolest koronarne arterije i učinak buprenorfina - lijeka koji se koristi za odvikavanje ovisnika od opioida.

Zanimljivo je to što je Perry neko vrijeme uzimao terapije infuzijom ketamina, no šest mjeseci prije smrti, novi liječnik je zaključio da je Perry dovoljno dobro da mu liječenje nije potrebno tako često.

Pušenje nije navedeno kao jedan od čimbenika, no u izvješću piše kako je Perry pušio 2 kutije cigareta dnevno, da je imao KOPB/emfizem i dijabetes. Osim toga, Perry bio čist i trijezan 19 mjeseci.