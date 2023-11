Nedavno preminuli glumac Matthew Perry bio je u kratkoj i burnoj vezi s bivšom manekenkom Kayti Edwards od 2006. godine, nakon što su se upoznali na sastanku Anonimnih Alkoholičara, a Kayti je sada 17 godina kasnije s javnosti podijelila svoja razmišljanja o njemu.

Sumnja na ovisnost

Edwards je za britanski Sun izjavila kako je uvjerena da je glumac, prije svoje smrti ponovno ‘zaglibio’ u ovisnostima te da je to i dovelo do njegovog iznenadnog odlaska.

“Poznajem Matthewa i znam da se on nije mogao samo tako utopiti. Mislim da je uzeo tablete u tjednu uoči smrti i da je to dovelo do ovoga”, rekla je Edwards.

Kayti je priznala i kako je s Perryjem bila u kratkoj vezi nakon što su se upoznali 2006. godine te da su nakon svega ostali iznimno bliski, a bila mu je čak i osobna asistentica 2011. godine.

Njegova posljednja Instagram objava

Iako su prvi toksikološki izvještaji bili negativni na fentanil i metamfetamin, Kayti smatra da policijsko izvješće ne drži vodu. “Rekli su da u njegovom domu nisu pronađene nikakve tablete protiv bolova ili slično, no to me ne čudi jer nije sigurno ostavio drogu da leži uokolo. Bio je paranoičan i sigurno bi ih sve uzeo, stoga i nije bilo nikakvih dokaza. Otišao bi sigurno po još kada bi bio spreman za to”, tvrdi bivša manekenka.

Uz to, dodala je i kako upravo Mattheweva posljednja objava na Instagramu upućuje na to da je ponovno zaglibio u svemu. “Bila sam uz njega kada bi se nadrogirao, iako se ja nisam drogirala s njim, a kada bi mu rekla da malo stane, rekao bi mi: “Neću, ja sam Mattman’!”, otkrila je Kayti.

Bivša manekenka otkrila je i kako je Perry volio provoditi vrijeme u bazenu ili jaccuziju kada bi se napio ili uzeo opijate te je priznala kako ga je bivši susjed jednom pronašao golog u svom bazenu. Priznala je i kako mu je upravo ona nabavljala kokain, heroin i crack 2011. godine i to dok je bila u petom mjesecu trudnoće jer joj je Perry rekao da policija neće zaustaviti trudnicu.

