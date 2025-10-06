Komičarka Amy Schumer oduševila fanove transformacijom uz pomoć Mounjara

Američka komičarka i glumica Amy Schumer (44) pohvalila se svojom impresivnom fizičkom transformacijom na Instagramu, gdje je podijelila fotografiju u crnoj mini haljini Miu Miu i sandalama na petu.

Pohvale slavnih prijatelja

Objava je brzo privukla pažnju njezinih slavnih prijatelja i obožavatelja. Glumica Amy Sedaris (64) komentirala je: „Izgledaš nevjerojatno. Pogledaj te noge!“, dok je zvijezda „Pravih kućanica New Jerseyja“ Margaret Josephs (58) napisala: „Noge do neba!.“ Filmski redatelj Lee Daniels (65) pridružio se komplimentima, nazvavši Schumer „mršavom mamom“.

„Mounjaro mi je pomogao“

Zvijezda filma Trainwreck ranije je otkrila da koristi semaglutid, lijek poznat pod imenom Mounjaro, koji se inače propisuje osobama s dijabetesom ili pretilošću. „Mounjaro je odličan“, rekla je u videu na Instagramu u ožujku, dodavši da lijek nije pokriven osiguranjem osim u posebnim slučajevima.

„Imam jako dobro iskustvo s tim lijekom i želim biti iskrena o tome“, poručila je Amy. Priznala je i da je ranije pokušala koristiti Wegovy, ali je imala snažne nuspojave poput mučnine i povraćanja.

Foto: Profimedia

Iskrena o zdravstvenim problemima

Podsjećamo, Schumer je ranije otkrila da ima gen GDF15, koji uzrokuje pojačanu sklonost mučnini, zbog čega joj je trudnoća bila izrazito teška. „Osjećala sam se kao veteranica kad mi je Wegovy izazvao mučninu“, našalila se u jednom intervjuu.

Također, komičarka se posljednjih godina suočava i s nizom zdravstvenih izazova, a ovog je ljeta prošla kroz operaciju kralježnice nakon stare ozljede leđa.

