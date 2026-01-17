Komentar Chrisa Notha o Sarah Jessici Parker zapalio internet: Što se krije iza sarkazma?

Glumac Chris Noth (71), najpoznatiji po ulozi Face u seriji "Seks i grad", našao se u središtu medijske pozornosti nakon kratke, ali znakovite interakcije na Instagramu koja se odnosila na njegovu dugogodišnju kolegicu Sarah Jessicu Parker (60). Iako je Noth kasnije pokušao umanjiti značaj svog komentara, mnogi obožavatelji vjeruju da on otkriva dublje nezadovoljstvo i narušene odnose unutar nekad najpopularnije televizijske postave.

Foto: Supplied By Lmk/landmark/profimedia

Postoji li stvarna zamjerka?

Sve je počelo Nothovom objavom fotografije iz teretane uz koju je napisao: „Jš novu godinu - KRENIMO!!!!“. Jedan od pratitelja iskoristio je priliku za provokaciju, komentirajući: „Misliš, jš Sarah Jessicu Parker i njezinu nagradu, zar ne? lol“. Na iznenađenje mnogih, Noth je odgovorio jednom riječju: „Točno“.

Ova interakcija izazvala je buru na društvenim mrežama, pogotovo jer se dogodila nedugo nakon što je Sarah Jessica Parker na Zlatnim globusima primila prestižnu nagradu Carol Burnett za izniman doprinos televiziji. Suočen s lavinom reakcija, Noth se ponovno oglasio na Instagramu, pokušavajući smiriti situaciju: „Moj ishitreni, pomalo sarkastični odgovor na komentar na internetu izazvao je oluju u čaši vode. To nije vijest i nije vrijedno ovolike rasprave“, napisao je glumac.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Pukotina u odnosima nakon teških optužbi

No, za razumijevanje pozadine ovog događaja, potrebno se vratiti četiri godine unatrag. U prosincu 2021., nedugo nakon premijere nastavka serije "I tek tako...", pet žena je javno optužilo Notha za seksualno zlostavljanje. Glumac je sve optužbe kategorički opovrgnuo, tvrdeći da su susreti bili konsenzualni.

Unatoč njegovom poricanju, posljedice su bile brze i teške. Izgubio je ugovor vrijedan 12 milijuna dolara za prodaju svog brenda tekile, izbačen je iz serije "The Equalizer", a scena koju je snimio za finale prve sezone serije "I tek tako..." je izbrisana. U toj je sceni njegov lik, Faca, trebao imati emotivni ponovni susret s Carrie Bradshaw nakon svoje smrti.

U jeku skandala, Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon (59) i Kristin Davis (69) objavile su zajedničku izjavu u kojoj su izrazile podršku ženama koje su istupile. Parker je kasnije potvrdila da od tada nije razgovarala s Nothom. Izvori bliski glumcu tvrde da ga je njihova šutnja duboko povrijedila te da zamjera bivšim kolegicama što mu se nisu javile niti čule njegovu stranu priče.

POGLEDAJTE VIDEO: Zašto ih nema na poslu, a plaćamo ih 4000 eura? 'Neki samo dođu glasati pa pobjegnu'