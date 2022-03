ZABORAVLJENI IMIDŽI / Jelena Karleuša, Maja Šuput, Severina... Sve su one nekad nosile kratku kosu: Kojoj najbolje stoji?

Kratka kosa nekad je trendy nekad nije, no kako se mijenjaju trendovi tako i dame s estrade mijenjaju svoje frizure. Početkom 2019. Jelena Karleuša (43) iznenadila je sve vrlo kratkom kosom koju je pokazala tijekom emitiranja zabavnog showa "Zvezde Granda", na jednoj od gala večeri Maja Šuput (42) šokirala je izdanjem, što kratkom frizurom, što atraktivnom haljinom. Uz to, tijekom svoje karijere Severina Vučković (49) također je pala pod utjecaj trenda kratkih frizura pa je neko vrijeme nosila vrlo kratku kosu. Stil kratke kose godinama njeguje pjevačica Danijela Martinović (50) koja je u jednom periodu svog života, čini se, držala do one, "što kraće, to bolje". U galeriji pogledajte seksi izdanja dama s estrade koje su svoju ljepotu istaknule kratkom frizurom...