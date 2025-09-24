Kolindi haljina s bijelim točkicama 'skinula' barem 20 godina: Dominirala svjetskom pozornicom UN-a

Bivša predsjednica Republike Hrvatske, Kolinda Grabar-Kitarović (57), ponovno je sudjelovala na Generalnoj skupštini Ujedinjenih naroda (UNGA) u New Yorku. Na svom Instagram profilu podijelila je fotografiju u crnoj haljini s bijelim točkama i bijelom kragnom, uz opis da je započela tjedan na UNGA i Concordia summitu. Tijekom panela govorila je o izazovima i mogućnostima koje donosi revolucija umjetne inteligencije, posebno u području razvoja radne snage i oblikovanja uključivih politika.

Podsjećamo, generalna skupština UN-a glavno je tijelo koje okuplja sve zemlje članice, pružajući jedinstvenu platformu za raspravu o globalnim pitanjima i donošenje politika koje utječu na cijeli svijet.

Prošlogodišnji angažman: Dan mira u UN-u

Također, Grabar-Kitarović sudjelovala je i prošle godine na skupštini kao i 2022., kada je na Dan mira objavila fotografiju s kipom Mira hrvatskog kipara Antuna Augustinčića u pozadini. U opisu je istaknula da je mir temelj opstanka čovječanstva te izrazila potporu svim hrabrim ljudima koji se bore za zajedničke vrijednosti. Također je odala počast onima koji su izgubili živote u sukobima, naglasivši da je poštivanje vrijednosti UN-ova Povelje ključ za osiguranje mira u Europi i svijetu.

