Kolinda se slomila zbog Halida Bešlića: 'Počivaj u miru, ljudino kakvih je premalo'

Čitava regija potresena je viješću o odlasku legendarnega pjevača Halida Bešlića (72), koji je preminuo 7. listopada nakon borbe s teškom bolešću. Brojni su putem društvenih mreža uputili izraze sućuti njegovoj obitelji, a jedna od njih je i bivša predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović (57) koja je svojim riječima dirnula mnoge.

"Daleko sam od Hrvatske, ali ne mogu i ja ne oprostiti se od Halida. Njegov je odlazak gubitak za sve nas koji smo rasli uz njegove pjesme i njegovu dobrotu. Bio je više od glazbenika - bio je simbol jednostavnosti, tolerancije i zajedništva. Kamo sreće da smo svi na ovim našim turbulentnim prostorima barem malo kao Halid - normalni, dragi, tolerantni i uključivi. Počivaj u miru, Halide, ljudino kakvih je premalo", napisala je na Facebooku.

Detalji ispraćaja

Podsjetimo, u znak počasti, 13. listopada u 12 sati pred Begovom džamijom u Sarajevu održat će se klanjanje namaza. Prije toga, u 11 sati u Narodnom kazalištu u Sarajevu počinje komemoracija na kojoj će se okupiti bliski suradnici, kolege i prijatelji kako bi odali počast velikom umjetniku.

