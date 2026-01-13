Kolinda Grabar-Kitarović objavila fotografije i otkrila važan dio svog života

Političarka i bivša predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar Kitarović (57) na svoj je Facebook profil objavila kolaž fotografija sa svojih omiljenih putovanja u protekloj godini. Na fotografijama se može vidjeti kako je bivša predsjednica proputovala brojnim dijelovima svijeta, i dalekim destinacijama, ali i diljem Lijepe Naše.

Osim poslovnih putovanja na kojima je fotografirana na sastancima i u društvu političkih lidera, objavila je i opuštenije kadrove s godišnjeg odmora na hrvatskoj obali sa svojim suprugom Jakovom Kitarovićem. Uz objavu napisala je i poduži opis, a prenosimo ga u cijelosti:

"Putovanja su oduvijek bila važan dio mog života.

Putujem toliko često da kad me prijatelji pitaju zašto stalno kupujem nove kovčege, obično im kažem da je to moj način plaćanja stanarine. Zapravo, moj posljednji angažman prošle godine bio je lansiranje #Euronews Travel Channel u Dohi – savršen način da se zatvori godina koja je na mnoge načine bila obilježena kretanjem.

Kao što mnogi znate, prošla godina bila je za mene osobno vrlo teška. Jedna od stvari koja mi je pomogla da ponovno pronađem ravnotežu i perspektivu bila su putovanja. Putovao sam mnogo zbog posla, ali također sam si odvajao trenutke samo za sebe – trenutke za disanje, razmišljanje i obnavljanje snage.

Od Sjedinjenih Američkih Država i prekrasnih karipskih otoka Anguille i Svetog Martina početkom godine, preko Maroka (Marakeš, Rabat, Casablanca i Tanger), do Dohe, Rijada i mnogih drugih izvanrednih mjesta, putovanja su mi pružila i svrhu i predah. Kako sada krećem na osobno putovanje koje bi mnogi opisali kao putovanje života, želio sam podijeliti galeriju fotografija s prošle godine koje jednostavno nisam stigao ranije objaviti.

Također želim iskoristiti trenutak da zahvalim svojoj obitelji i svim prijateljima – starim i novim – koji su me podržavali, pomagali mi da ostanem prizemljen i usredotočen na ono što je doista važno.

Tijekom godina putovanja su me naučila mnogo o #vođenju i o #životu.

Prije svega, naučila su me poniznosti. Kada široko putuješ, brzo shvatiš da nijedna zemlja, nijedna kultura i nijedan vođa nemaju monopol na istinu, mudrost ili otpornost.

Putovanja su me naučila da trebaš zadržati otvoren um.

Naučila su me da poštovanje nije opcionalno. Zajedno s povjerenjem, ono je najvrijednija valuta u ljudskim odnosima i diplomaciji. Poštuj kako ljudi žive, kako misle, kako pamte svoju povijest, čak i kada se razlikuje od tvoje. Kada se ljudi osjećaju poštovano, vrata se otvaraju. Kada ne, nijedna vlast ih neće prisiliti.

Putovanja su me također naučila da je vođenje prisutnost. Ljudi odmah osjete jesi li iskreno tu za njih ili samo prolaziš. Titule su puno manje važne od autentičnosti.

Prešao sam kontinente, putovao zemljama u svim smjerovima, i uskoro se nadam doseći svoj posljednji kontinent. Svugdje je lekcija bila ista: ljudi reagiraju na iskrenost, a ne na status.

Još jedna jednostavna lekcija koju su me putovanja naučila jest da osmijeh otvara vrata. Osmijeh nije slabost; on je poštovanje učinjeno vidljivim. Smanjuje obranu, razara strah i podsjeća nas na našu zajedničku ljudskost.

I konačno, putovanja su me naučila ljubaznosti. U svijetu koji često nagrađuje glasnoću, brzinu i konfrontaciju, ljubaznost ostaje jedno od najmoćnijih sredstava vođenja. Gradi povjerenje, lojalnost i mostove koji traju mnogo dulje od bilo kojeg trenutnog trenutka ili krize.

Ako bih to morao sažeti u jednu rečenicu: dobro vođenje ne počinje autoritetom, već znatiželjom; ne kontrolom, već poštovanjem; i ne egom, već ljubaznošću.

Na kraju, malo tko pamti tvoje politike, ali svatko pamti kako si ga učinio da se osjeća.", napisala je.

Ono što je ključno primijetiti su Kolindine odjevne kombinacije koje variraju od vrlo elegantnih i formalnih do ležernih i sportskih. Na nekoliko fotografija odjevena je u duge uske haljine koje ističu njezinu odličnu liniju.