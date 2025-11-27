FREEMAIL
LEGENDARNI OUTFIT /

Sjećate se ovoga? Kolinda na SP-u u posavskoj nošnji koja je postala hit

Sjećate se ovoga? Kolinda na SP-u u posavskoj nošnji koja je postala hit
Foto: Goran Stanzl/pixsell

Biva predsjednica oduvijek je privlačila pažnju svojim modnim izdanjima, ali ono od prije točno tri godine možda je i jedno od najzapaženijih

27.11.2025.
12:05
Hot.hr
Goran Stanzl/pixsell
Na današnji dan prije točno tri godine, bivša predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović (57) ukrala je svu pažnju na Svjetskom prvenstvu u Katru. Na utakmici Hrvatske i Kanade pojavila se u upečatljivoj posavskoj narodnoj nošnji – stajlingu koji je odmah postao viralni hit i jedan od najkomentiranijih outfita čitavog prvenstva.

Dok su se oči svijeta usmjerile prema travnjaku, Kolinda je pozornost publike, kamera i organizatora privukla svojim domoljubnim i simboličnim modnim odabirom.

Sjećate se ovoga? Kolinda na SP-u u posavskoj nošnji koja je postala hit
Foto: Igor Kralj/pixsell

 

U toj kombinaciji posebno je oduševila predsjednika Fife Giannija Infantina, koji ju je došao osobno pozdraviti i srdačno zagrliti, a fotografije tog susreta obišle su planet.

Izvrsna promocija Hrvatske

Inače, Kolinda je svoj modni izbor unaprijed najavila, a zatim i objasnila – ne kao ekscentričan potez, nego kao svjesnu promociju hrvatske kulture i tradicije. Za domaće medije tada je istaknula kako je posavska nošnja itekako primjerena svečanoj prigodi poput utakmica Svjetskog prvenstva što je ujedno, kako je naglasila, i izvrsna promocija Hrvatske. 

Taj stilistički potez ostao je zapamćen kao jedan od najprepoznatljivijih trenutaka Kolindinih nastupa na svjetskoj sceni – smjela, jasna i u potpunosti vjerna identitetu zemlje koju predstavlja.

 

POGLEDAJTE VIDEO: Što umjesto Vjesnika? Kožarićeva neobična skulptura ili Zagrebu treba još jedan šoping centar?

Kolinda Grabar Kitarović
LEGENDARNI OUTFIT /
Sjećate se ovoga? Kolinda na SP-u u posavskoj nošnji koja je postala hit