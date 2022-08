Bivši Severinin suprug Igor Kojić objavio je na Instagramu fotografiju na kojoj zagrljeno pozira s još jednim Severininim bivšim partnerom Milanom Popovićem. U svojoj objavi spominje i posinka Aleksandra kojeg je pjevačica ima s Popovićem.

"Hvala Milanu što je priredio iznenađenje i doveo Aleksandra na moj rođendan, taj dan je za mene bio poseban. Aleksandar je predivno dijete kojeg jako volim i s kojim sam proveo prelijepe godine, neke veze su naprosto neraskidive", napisao je pa nastavio: "Svatko tko je Aleksandrova obitelj i moja je i svatko tko je moja obitelj i Aleksandrova je. Tako je sada, a tako će biti i zauvijek. Živjeli!", zaključio je Popović.

Neki pratitelji su ga u komentarima hvalili zbog stava, no bilo je i onih kojima prijateljstvo Igora i Milana nije "sjelo". Točnije, žao im je malenog Aleksandra.

'Jadno dijete...'

"Točno mi žao djeteta", "Ja da se družim s ovim smećarom bi to skrivala, a ti jadniče to ponosno objavio. Nos ti je smeđe boje!", "Odvratni ste obojica. Što ti "menadžerski posao" ne ide pa ti treba love? Fuj!, bili su neki od komentara.

Podsjetimo, jučer je objavljena vijest da je Igor Kojić 30. srpnja proslavio 35. rođendan i on je za tu priliku organizirao slavlje na kojem je bio Milan Popović sa sinom Aleksandrom, a viđeni su i skupa u restoranu u Puli. Šuškalo se da je Kojić od Popovića dobio automobil Audi A8 u vrijednosti od oko pola milijuna eura. No, Popović je to za Index demantirao.

Kojić nije objavio fotke s druženja, ali je 4. kolovoza objavio selfie uz poruku: "Winter is coming". Devet dana kasnije Popović je objavio istu poruku uz ilustraciju putokaza za selo Popovići Kojići koje se nalazi pored Knina, što su izvori za Index protumačili kao svojevrsnu poruku Severini. Ono najzanimljivije je to što će Kojić uskoro biti svjedok na sudu u jednoj od tužbi koje je Milan podnio protiv Severine.