Jučer je objavljena vijest da je bivši suprug Severine, Igor Kojić 30. srpnja proslavio 35. rođendan i on je za tu priliku organizirao slavlje na kojem je bio još jedan Severinin bivši partner - Milan Popović s kojim pjevačica ima sina Aleksandra.

Kojić i Popović su očito postali bliski prijatelji, no čini se da Severinu to pretjerano "ne dira". Pjevačica se danas oglasila na Instagramu fotkom iz Italije u koju je "pobjegla" u još nepoznatom društvu, a u opisu je napisala: "Život je lijep". Pozirala je u bijeloj košulji, a na glavi je imala smeđi šešir.

Iako se Seve nije osvrnula na nastalu dramu, zanimljivi su komentari koje je dobila ispod objave. Njezina bliska prijateljica Sonja Dvornik je napisala: "Adio bella, adio bella, ljubav ćeš jedina zauvijek bit, prokleto more i šoldi i svit".

"Za sve ljubomorne, zavidne, postoji ona rečenica: Živim po svom za svoje pare", napisao joj je jedan obožavatelj. Drugi se pak osvrnuo na Severinino ispijanje piva na svadbi Tihane Lazović: "Krije li Sevin šešir još manje pivo koje će popiti?". U samo četiri sata, pjevačica je dobila preko deset tisuća lajkova.

Podsjetimo, šuškalo se kako je Kojić od Popovića dobio Audi A8, no Popović je za Index to demantirao.

Kojić i Popović se družili

"Informacija vam nije točna, ali me ni ne čudi s obzirom na to da očigledno dolazi od Severininog lažljivog tima. Igor je od mene za rođendan dobio ikonu. Pozdrav", kazao je i dodao: "Severina je očigledno u strahu da će sada sve njene laži, manipulacije, utjecaj na institucije i ostale nezakonite radnje izaći na vidjelo i zbog toga pokušava diskreditirati svog bivšeg supruga", dodaje Milan. Za komentar su pitali i Severinin tim, no odgovor još nije stigao.

Maleni Aleksandar je s ocem Milanom prisustvovao na proslavi Igorovog rođendana, a viđeni su i skupa u restoranu u Puli.

Kojić nije objavio fotke s druženja, ali je 4. kolovoza objavio selfie uz poruku: "Winter is coming". Devet dana kasnije Popović je objavio istu poruku uz ilustraciju putokaza za selo Popovići Kojići koje se nalazi pored Knina, što su izvori za Index protumačili kao svojevrsnu poruku Severini.

I ono najzanimljivije je to što će Kojić uskoro biti svjedok na sudu u jednoj od tužbi koje je Milan podnio protiv Severine.