Kobna kombinacija alkohola i lijekova: Otkrivena istina o smrti omiljene turske glumice

Tursku javnost potresla je prošli mjesec smrt glumice Ece İrtem, najpoznatije po ulozi Işil u popularnoj seriji "Mostovi života" (Kızılcık Şerbeti). Glumica je preminula u dobi od 35 godina, samo dan nakon proslave rođendana, a nakon istrage otkriven je i službeni uzrok smrti, piše The Sun.

Ece je preminula u svom domu u Istanbulu nakon što se srušila pred svojom majkom. U početku se vjerovalo da je riječ o srčanom udaru, no konačni nalaz Instituta za sudsku medicinu pokazao je da je glumica umrla od trovanja etilnim alkoholom.

Kobna kombinacija alkohola i lijekova

Obdukcijom je utvrđeno da je u njezinoj krvi bilo 395 miligrama alkohola po decilitru (mg/dl), što je gotovo osam puta više od zakonski dopuštene granice za vožnju u Turskoj. Takva koncentracija alkohola smatra se medicinski kritičnom i može biti smrtonosna.

Stručnjaci su zaključili da je upravo iznimno visoka razina alkohola, u kombinaciji s antidepresivima i lijekovima protiv anksioznosti koje je glumica uzimala na recept, dovela do njezine smrti.

Odbačene glasine o ugrizu majmuna

Nalazi obdukcije ujedno su opovrgnuli glasine koje su se proširile nakon njezine smrti, prema kojima je preminula zbog bolesti povezane s ugrizom majmuna.

Naime, tijekom putovanja na Tajland 27. svibnja ugrizao ju je makaki majmun. Njezin odvjetnik Uğur Gökkoyun potvrdio je da je odmah započela preventivnu terapiju, koju je uz liječnički nadzor prekinula nakon 11 dana. Obdukcija nije pronašla nikakve dokaze da je ugriz na bilo koji način povezan s njezinom smrću.

Dan prije smrti zahvalila obožavateljima

Samo dan prije smrti Ece je na društvenim mrežama zahvalila obožavateljima na rođendanskim čestitkama, ne sluteći da će to biti njezina posljednja objava.

Nakon vijesti o njezinoj smrti društvene mreže preplavile su emotivne poruke kolega i prijatelja.

"Ne mogu pronaći riječi. Bila je osoba čije je srce bilo puno ljubavi, energije i sreće. Neizmjerno je tužno prolaziti kroz ovu bol", napisao je njezin prijatelj s fakulteta Çağlar Kuru.

Ece İrtem studirala je operu i solo pjevanje na Sveučilištu Yaşar, a kasnije se posvetila glumi. Televizijsku karijeru započela je 2014. godine, a tijekom godina ostvarila je zapažene uloge u brojnim turskim serijama, među kojima su Runaway Brides, That's My Life, New Bride, Payitaht Abdulhamid, Mr Wrong te Cranberry Sorbet, koja joj je donijela najveću popularnost.

Glumica je pokopana na groblju Yeniköy u Kuşadasıju, na turskoj egejskoj obali.