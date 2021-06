Obitelj Kardashian Jenner oprostila se od svojih obožavatelja u četvrtak navečer u završnici showa "Keeping Up With The Kardashians". Zadnja epizoda pokazuje kako je obitelj otišla na zajednički odmor kraj jezera Tahoe pred Božić. Boravili su na imaju od 15 hektara u kojem noć stoji šest tisuća dolara.

Kim Kardashian je u posljednoj emisiji priznala da je otišla kod terapeuta kako bi se riješila svojih problema s uskoro bivšim suprugom Kayneom Westom. Njezina sestra Khloe je pak razmišljala o budućnosti s dečkom Tristanom Thompsonom, s kojim neprestano prekida i miri se.

Serija je trajala 14 godina, imala je 20 sezona i 268 epizoda

"Jednostavno se osjećam kao da sam se toliko trudila u životu kako bih postigla sve što sam željela. Ispunila sam svoja očekivanja i postigla deset puta više nego što sam i mislila da je ljudski moguće. Ali nemam nekog s kime bih to mogla dijeliti... Uvijek sam mislila da sam potpuno dobro, mogu jednostavno imati svoju djecu, moj suprug se seli iz države u državu, a ja sam u ovoj vožnji s njim i to mi je bilo u redu. A onda sam, nakon što sam ove godine napunila 40 godina, shvatila, da ne želim supruga koji živi u sasvim drugoj državi", ispričala je Kim. Istaknula je kako je krenula dalje, a dalje je krenuo i Kayne. On i manekenka Irina Shayk uhvaćeni su na romantičnom odmoru u francuskoj Provansi.

Irina i Kanye poznaju se već deset godina. Ona je, naime, glumila anđela u njegovu videospotu za singl "Power". Glasine da su njih dvoje u vezi započele su prošlog mjeseca.