Ivana Kovač progovorila o zdravstvenom stanju oca Miše

Pjevačica Ivana Kovač (47) gostovala je na duhovno-humanitarnom koncertu "Split slavi, moli i voli", gdje je, uz glazbu, progovorila i o osobnim temama – vjeri, promjeni načina života, ali i zdravstvenom stanju svog oca, Miše Kovača (83).

Foto: Pixsell/ Ivo Cagalj Ivana i Mišo Kovač

"Dobro je. Nisam ga posjetila, čuli smo se, ali posjetit ću ga sutra ili preksutra. On je, znaš njega, ne da se on. Dobar je", rekla je Ivana za IN magazin, dodavši da trenutno uživa u Podstrani.

Ivana posljednjih godinu i pol javno svjedoči vjeru i kaže da bez Boga više ne može zamisliti svoj život. "Ja sam cijeli život imala osjećaj da nešto fali, i sad znam što – falio je On. Moja mama je godinama molila za moje obraćenje, i dogodile su se loše stvari, ali On je pronašao put do mene."

Foto: Sime Zelic/PIXSELL Ivana Kovač

Dodaje kako se danas svakodnevno moli i odlazi u crkvu, a prestala je psovati, ogovarati i osuđivati. "Mijenjam svoju staru narav", iskreno priznaje. Vjera se preslikala i na njezinu glazbu – izbacila je riječ "prokletstvo" iz pjesama, a izrađuje i majice s vjerskim motivima, iako ih zasad ne želi prodavati jer ne želi "zarađivati na vjeri".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Na koncertu su, uz Ivanu, nastupili i Marko Perković Thompson, Tony Cetinski, Petar Dragojević, Hanna, Zrinka i drugi.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Osim neočekivanog otkaza, neočekivan je i Trumpov odabir Waltzova nasljednika

Tekst se nastavlja ispod oglasa