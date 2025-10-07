Kim Verson otkriva na kakvom projektu radi, o čemu je nova pjesma te što priželjkuje u ljubavi

Sa samo 16 godina oduševila je žiri RTL-ove emisije Hrvatska traži zvijezdu svojim zvonkim glasom. Ubrzo, cijela Hrvatska prepoznala je talent (tada tinejdžerke) Kim Verson. 15 godina nakon, ona i dalje slijedi svoj glazbeni put i gradi mostove prema uspjehu. Nedavno je izbacila novu pjesmu "Ona" te za Net.hr otkrila kako je do toga došlo, o čemu se u pjesmi radi, je li zaljubljena te je ekskluzivno kazala koji joj je idući važan projekt.

Foto: Privatna Arhiva/bojan Jambrošić

Posljednjih ste se godina malo povukli s glazbene scene. Što vas je vratilo i potaknulo da ponovno stvorite novu pjesmu “Ona”?

Niti u jednom trenutku zapravo nisam pauzirala u svih ovih petnaest godina koliko sam prisutna na glazbenoj sceni. S obzirom na to da dugo stvaram, shvatila sam kako se najbolje osjećam u toj slobodi kreacije i njezinoj raznolikosti. Nedavno mi je također došla inspiracija za pjesme na engleskom jeziku "Butterfly" i "We Can Fly" koje su postigle lijepu radijsku emitiranost. Bilo je još jako lijepih glazbenih događaja u zadnje vrijeme, poput mjuzikla "U ritmu Broadwaya" u kojem sam bila glazbena gošća. Između ostaloga, napisala sam i predstavila album za djecu i mlade "Digni ruke sve do neba" koji mi je donio vesele glazbene angažmane, posebno za dječje Nove godine. Moram istaknuti i to da je moja pjesma "Božićno čudo" sa spomenutog albuma posljednje tri godine zaredom ušla na deseto mjesto službene top-ljestvice (prvo u originalnoj, a potom u remixiranoj verziji Denisa Goldina) i time postavila novi rekord na HR Top 40 najemitiranijih pjesama.

Ekskluzivno vam otkrivam da je u tijeku priprema za dječji mjuzikl pod nazivom "Božićno čudo" u kojem ću utjeloviti glavnu ulogu djevojčice Une. To je lijepa božićna priča koju prate moji songovi sa spomenutog dječjeg albuma, u režiji Tihane Strmečki, a za scenarij smo zaslužne moja mama i ja. Mjuzikl će se izvoditi u produkciji Centra za kulturu Maksimir, a u planu je velik broj izvedbi tijekom cijelog prosinca. Glazba je moja iskonska strast i duševni poziv, a stvaranje u potpunosti ispunjava moje biće.

U novoj pjesmi govorite o povratku autentičnoj sebi. Što ste otkrili o sebi, a čega prije niste bili svjesni?

Pjesma je posvećena svim snažnim ženama koje kroz svoju osobnu transformaciju otkrivaju onu pravu sebe. U nekim možda težim i neizvjesnim trenucima otkrila sam koliko sam zapravo oduvijek bila vjerna svojoj autentičnoj prirodi.

U pjesmi "Ona" napisali ste: “Nikada se ne osvrće na tuđa mišljenja. Vjeruje svojim uvjerenjima i intuiciji, čak i onda kada je izopćena zbog svoje posebnosti. Ne prilagođava se samo zato što se to od nje očekuje. Ona će radije hodati sama.” Vodite li se time ili je to tek cilj?

Apsolutno se oduvijek vodim time, još od malih nogu. Najbolji pokazatelj bile su mi situacije u osnovnoj školi kada sam bivala odbačena i ignorirana samo zato što sam se po nečemu izdvajala. Nikada nisam dopustila da me tuđa neutemeljena razmišljanja otuđe od same sebe i onoga što istinski jesam. Bez obzira na to koliko mi se puta činilo da radim nešto pogrešno samo zato što su me drugi gledali s upitnikom, nisam prestala biti vjerna svojim osjećajima koji su me gurali da nastavim svojim putem.

Možete li opisati neki vlastiti trenutak kada ste osjetili da trebate “hodati sami”?

Bilo je jako puno takvih trenutaka. Nikada nisam imala poveznicu s bitnim osobama koje bi me mogle izravno gurnuti prema nekom uspjehu u glazbi. Od početka sam sve radila sama, stvarala, realizirala i održala psihičku snagu da ne posustanem. Najvažnije je da sam zadržala strast prema onome što radim. Nisam iz bogate obitelji i nisam imala mogućnost "preko noći" doći do uspjeha, a niti bih to poželjela. Zahvalna sam što i dalje hodam sama jer znam kakav sam put prošla i što sam sve uspjela stvoriti, pa mogu biti ponosna.

Volite li biti sami ili više volite "život u paru"?

Ja sam više vuk samotnjak i jako mi je stalo do svog mira, pogotovo zadnjih par godina. Volim samoću i prirodno mi je u njoj uživati, ali i učiti iz nje. Samoća nas uči mnogo toga i zapravo je prikriveni blagoslov.

Kad već govorimo o tome, jeste li trenutno zaljubljeni ili u vezi?

Nisam i nisam (smijeh). Još uvijek vjerujem u ljubav, ali nisam upoznala muškarca s kojim bih bila u potpunosti kompatibilna. Za mene muškarac prije svega treba poštovati životne vrijednosti i graditi ljubav kvalitetnom komunikacijom i razumijevanjem. Nisu mi jasni muškarci koji čekaju da njih osvoje žene. To mi govori ili da imaju prevelik ego ili da su emocionalno zakinuti. Meni je prirodno da muškarac ustrajnošću osvoji ženu i pruži joj osjećaj sigurnosti, što je ženama najvažnije. Kada se žena osjeća sigurno i voljeno, tada će muškarcu pružiti svu moguću ljubav.

Vaš novi imidž i fotografije koje je snimio vaš kolega Bojan Jambrošić donijeli su vidljivu promjenu. Je li ona privremena ili trajna?

Promjena je ovoga puta svakako vidljiva. Razmišljala sam što bi se moglo fora osmisliti, a na kraju je ispalo spontano. Nisam očekivala toliko reakcija, ali bilo je zanimljivo promatrati dvojbe je li u pitanju perika ili prava kosa. S obzirom na to da svaki projekt donosi neko novo vizualno osvježenje, ova promjena je privremena.

Foto: Privatna Arhiva/bojan Jambrošić

Foto: Privatna Arhiva/bojan Jambrošić

Bojan i vi ste još od pobjede u showu Hrvatska traži zvijezdu prijatelji. Družite li se i sada često?

Bojan i ja jako smo puno surađivali i pritom se dobro zabavljali. Imamo dva zajednička dueta, zajedno smo glumili u mjuziklima "Les Misérables" i "Pepeljuga", gdje sam bila glavna junakinja, a Bojan moj princ. Nedavno smo oboje sinkronizirali glavne uloge u dječjoj seriji "Blippi ide na posao". Voljela bih da se privatno češće družimo, ali kad se vidimo, to uvijek bude lijepo časkanje uz kavicu.

Vratimo se na novu pjesmu. Kada će izaći spot? Hoće li ga uopće biti?

Dvoumila sam se hoću li snimati spot, ali na kraju sam odlučila da će za sada to biti samo nove fotografije.

Foto: Privatna Arhiva/bojan Jambrošić

Foto: Privatna Arhiva/bojan Jambrošić

Gledajući vlastiti razvoj, što je najveća promjena u vašem glazbenom izrazu? Na početku karijere više ste voljeli rokerski prizvuk, a sada je to uglavnom pop laganijeg tona. Je li to radi trendova ili se u ovome bolje nalazite?

Bilo je puno promjena od samih početaka do danas. Od prvih pjesama, razvijanja vlastitog rukopisa, do novijeg stilskog izričaja poput remixeva pjesama "Butterfly", "Nisam to što žele" i "Božićno čudo". Suradnja s Kamenym donijela je izraženiju promjenu, a s njim sam surađivala i na singlu "Neponovljiva". Moram reći da sam produkcijski najzadovoljnija s novom pjesmom "Ona". Svaka pjesma nosi svoju energiju i zahtijeva poseban aranžerski pristup. Zato je kod mene izraženija šarolikost jer svaka pjesma ispada drugačija. Ne volim raditi na isti kalup, iako se možda tu krije neka formula za veći uspjeh.

Neki smatraju da biste trebali više pjevati na hrvatskom jeziku. Što na to kažete?

Ne bih znala. Nekima više paše jedno, nekima drugo. Teško je svima udovoljiti. Krećem od toga da iznesem ono što najviše rezonira sa mnom u određenom trenutku. Na nastupima izvodim svoje pjesme i strane obrade koje ljudi vole, pa sve zajedno čini lijepu glazbenu priču.

Nedostaje li vam pozornica?

Moram priznati da bih rado bila puno više na pozornici. To je poseban osjećaj koji me nikada nije napustio od prvog dana kada sam zakoračila na nju. Jedino tada osjećam pravo ispunjenje i sklad.

Tko su vam najveći glazbeni uzori?

Počela sam drugačije doživljavati glazbene uzore i više ne razmišljam o njima kao prije. Posvetila sam se svom unutarnjem nahođenju. Za mene je pravi uzor onaj izvođač koji se na pozitivan način izdvaja svojom osobnošću. Takvi su jedini dostojni biti uzor mladima. Inače volim poslušati sve što je dobro i što mi paše. U mom srcu uvijek će ostati Céline Dion jer su njezine pjesme i izvedbe snažno utjecale na mene u ranom djetinjstvu.

S kime priželjkujete suradnju, domaći ili strani izvođači?

Mislim da bi zanimljiv duet mogao biti s Frankom, Eni Jurišić ili grupom Bang Bang. Balada na engleskom bi lijepo zazvučala s Filipom Rudanom. Nedavno sam sanjala da pjevam na pozornici s grupom Coldplay, ali to ostaje samo san (smijeh).

Što mislite, koliko je mladim glazbenicima danas teško probiti se na scenu?

Medalja ima dvije strane. Nekad su se kvalitetni glazbenici lakše probijali isključivo svojim talentom, a danas to više nije tako. Nažalost, puno dobrih mladih izvođača stoji u sjeni jer nemaju financijske mogućnosti da se pokažu u pravom svjetlu. Puno je svega na društvenim mrežama i teško je doći do izražaja. S druge strane, tu je TikTok gdje svatko može postati popularan i uspješan. Mislim da je sve postalo poput male šume Striborove — tko iz nje uspije izaći, taj će pričati.

POGLEDAJTE VIDEO: Tema dana