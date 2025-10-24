Kim Kardashian u suzama: Liječnici joj dijagnosticirali aneurizmu mozga

U novoj, sedmoj sezoni reality emisije The Kardashians, reality zvijezda Kim Kardashian (45) otkrila je kako joj je tijekom liječničke pretrage dijagnosticirana aneurizma mozga. U najavi epizoda prikazanoj 22. listopada, kamere su zabilježile trenutak u kojem se Kim nalazi na magnetnoj rezonanci, a liječnici joj objašnjavaju da je riječ o promjeni nastaloj zbog stresa.

Na vijest o njezinoj bolesti je burno reagirala njezina sestra Kourtney Kardashian (46), vidno iznenađena informacijom o zdravstvenom stanju svoje sestre.

U nastavku epizode Kim se emotivno slomila i zaplakala, priznajući da se pita zašto se sve to događa baš njoj.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Vratila joj se i kožna bolest s kojom se borila godinama

Tijekom razgovora s producentima objasnila je kako je dugotrajni stres u njezinu životu povezan s razvodom od Kanyea Westa (48), koji je okončan 2022. godine nakon šest godina braka. Istaknula je kako su brojne okolnosti ostavile trag na njezinu tijelu i zdravlju. Dodala je da joj se, nakon razdoblja mira, ponovno pojavila psorijaza... Kožna bolest s kojom se borila godinama.

Kim je otkrila i da je ovo prvi put da je jedno od njezine djece primijetilo njezine zdravstvene probleme. Priznala je da je dugo uspijevala skrivati simptome, no sada je, kako kaže, naučila ne osjećati se osobno odgovornom za sve što se događa.

POGLEDAJTE OVAJ VIDEO: Tri sestre, igre moći i zločin: Zavirite na set nove RTL-ove serije koja će vas prikovati za ekrane