Kim Kardashian šokirala milijune svojom iskrenošću: Pitali su je koliko košta milijeko

Kim Kardashian šokirala milijune svojom iskrenošću: Pitali su je koliko košta milijeko
Foto: Profimedia

Milijarderka iskreno o svom odnosu prema novcu

16.10.2025.
21:06
Hot.hr
Profimedia
Kim Kardashian (44), poznata milijarderka i uspješna poduzetnica, nedavno je u podcastu Call Her Daddy iskreno priznala da često ne zna koliko koštaju osnovne stvari iz svakodnevnog života, poput kartona mlijeka. Ova izjava iznenadila je mnoge njezine pratitelje koji su navikli na njezin glamurozan način života.

Kim Kardashian šokirala milijune svojom iskrenošću: Pitali su je koliko košta milijeko
Foto: Profimedia

Milijarde i luksuz

Neto vrijednost Kim Kardashian danas se procjenjuje na impresivnih 1,7 milijardi američkih dolara. Već je 2021. godine postala milijarderka zahvaljujući razvoju brenda Skims, poznatog po donjem rublju i pidžamama. Prije toga vodila je i kozmetički brend KKW Beauty, koji je značajno povećao njezino bogatstvo.

Ne brinem o cijenama

U razgovoru s voditeljicom Alex Cooper, Kim je priznala da nije sigurna koliko godišnje troši na uljepšavanje, nagađajući da bi taj iznos mogao doseći i milijun dolara. Međutim, unatoč velikom bogatstvu, izjavila je da joj često nije jasno koliko koštaju osnovne namirnice, što je izazvalo brojne reakcije na društvenim mrežama.

Podsjećamo, Kim je već godinama jedna od najutjecajnijih osoba na društvenim mrežama, a osim reality showa Keeping Up with the Kardashians i The Kardashians, zarađuje i kroz brojna sponzorstva i ugovore, što joj omogućuje da zadrži svoju poziciju u svijetu zabave i biznisa.

Kim KaradshianPodcast
