Kim Kardashian otkriva: "Lagala sam, ponovno sam u vezi!"

Reality zvijezda Kim Kardashian (44) osvrnula se na svoj ljubavni život u traileru za novu sezonu showa The Kardashians koji se nalazi na YouTube-u, gdje je nagovijestila da je ponovno u vezi. U videu kim priznaje da je prethodno tvrdila kako želi biti single, no sada otkriva da nije govorila istinu. "Imala sam svaku namjeru biti single, ali, iskreno, ako nisam u vezi, onda me ne poznajete", komentira Kim.

Također je otkrila da su je njezina djeca, North, Chicago, Saint i Psalm, pokušala spojiti s nekim. "Jako su specifični. Saint želi da budem s košarkašem ili nogometašem, a neki žele da budem sa streamerima", rekla je Kim.

Kim je prošla kroz nekoliko brakova i veza, uključujući prvi brak s producentom Damonem Thomasom, brak s NBA igračem Krisom Humphriesom koji je trajao samo 72 dana, te dugogodišnji brak s Kanyem Westom, koji je završio 2022. godine i s kojim ima četvero djece.

