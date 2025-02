Prema Marleyevom dugogodišnjem prijatelju Tonyju Gilbertu, hit "Every little thing gonna be all right" nastao je vrlo jednostavno: "Bob je bio inspiriran mnogim stvarima oko sebe, promatrao je život. Sjećam se Three little birds. Bile su to lijepe ptice, kanarinci, koji bi dolazili do njegovog prozora u Hope Roadu." Osim hitova koji su pokorili top liste, Marley je imao imidž reggae zvijezde u pop kulturi s cigaretom u ruci, njegovo lice s listom marihuane je bilo naslikano na svemu, od majica i šešira do pepeljara i papira za motanje. Ali njegovo zagovaranje ljekovitog bilja bilo je ozbiljnije nego što bi to sugerirali ti posteri. Kao rastafarijanac, pušenje trave bio je vjerski ritual za Marleya, koji je cijelim srcem vjerovao u njezina duhovna i ljekovita svojstva. Marley je navodno pušio oko 18 jointa dnevno te je tvrdio: "Trava je biljka. Biljka je dobra za sve." Imanje Marley pokrenulo je vlastitu marku kanabisa, Marley Natural Fine Cannabis, 2016. u pokušaju da uđe na tržište medicinske marihuane.