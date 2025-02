Jolina kći postala je prava ljepotica: Nosi torbicu od šest tisuća eura, a obožavatelji su ludi za njom

Iva Čagalj, najstarija kći poznatog pjevača Joška Čagalja Jole i njegove supruge Ane, nedavno je proslavila svoj 18. rođendan, čime je zakoračila u svijet odraslih. Sudeći prema objavama na društvenim mrežama, Iva je izrasla u pravu ljepoticu, a njezin izgled i stil već su privukli pažnju mnogih.

Na Instagramu i TikToku s vremena na vrijeme dijeli trenutke iz svog života, a jedna objava posebnu pažnju. Iva je na fotografiji pozirala u elegantnoj crnoj haljini, a cijeli look upotpunila je luksuznom torbom Lady Dior, čija se cijena procjenjuje na oko 6000 eura. Lijepa Splićanka u kratkom roku skupila je velik broj pratitelja na društvenim mrežama, a samo na Instagramu prati ju više od 17 tisuća pratitelja.

Inače, Ana i Jole su zajedno 21 godinu, od čega 17 u braku, a zajedno imaju četvero djece. Upoznali su se u jednom splitskom kafiću, a vjenčali su se 2006. u crkvi Gospe od Otoka u Solinu.

Iako joj je suprug jedan od najpoznatijih glazbenika a na cijelom Balkanu, Ana nikada nije imala potrebu biti u centru pažnje, no, kako je i sama rekla u jednom intervjuu, ništa joj ne predstavlja problem.

"Kada ste žena poznate osobe, ispada da nešto moraš dati. Mislim, ne moraš. Ali znate kako je to kod nas? Konkretno, moje starije cure nisu se htjele snimati za ovaj editorijal, već su to prerasle, ali lijepo sam im objasnila da njihov tata živi od javnosti i publike. Naravno da se ne treba neprestano eksponirati, ali ne treba se ni skrivati u svim situacijama. Pogotovo zato što to skrivanje medijima postane intrigantno i zanimljivo, a onda te mogu predstaviti u svjetlu u kojem ne želiš. I zbog toga mi nije teško dvaput godišnje biti u medijima, podržati supruga, reći nešto lijepo i pametno, a ne biti 'nevidljiva'. Pogotovo zato što vodimo normalan život", ispričala nam je Ana.

