Reality zvijezda Kim Kardashian ispričala je kako je izgubila čak 10 kilograma u roku od tri tjedna, a sve kako bi ove godine nosila kultnu haljinu Marilyn Monroe na Met Gali.

'Ne pokušavam više mršavjeti'

"Gledala sam na to kao na ulogu i stvarno sam htjela nositi ovu haljinu", rekla je Kim suvoditeljicama Today showa, Savannah Guthrie i Hodi Kotb. "Od tada sam nastavila jesti stvarno zdravo", rekla je Kardashian koja je smršavjela 10 kilograma.

"Ne pokušavam više mršavjeti, ali imam više energije nego ikad. Izbacila sam toliko šećera - puno nezdrave hrane koju sam jela, tako mi se promijenio život", dodala je.

Kardashian se našla na udaru kritika jer je dosta smršavjela u tako kratkom vremenu, ali je ranije ovog mjeseca rekla za New York Times da ne očekuje da će obožavatelji krenuti njezinim stopama.

"Nisam rekla: 'Hej, zašto ne krenete s mršavljenjem u kratkom vremenu? Za mene je to bilo kao, ok, Christian Bale to može učiniti za filmsku ulogu i to je prihvatljivo. Čak se i Renée Zellweger udebljala za ulogu. Meni je svejedno", priznala je Kim koja je također dobila niz kritika od obožavatelja Marilyn Monroe koji su tvrdili da je oštetila povijesnu haljinu Jean Louisa.

Ipak nije bilo oštećenja

Ripley's Believe it or Not!, vlasnica odjevnog predmeta, zanijekala je da je Kardashian napravila bilo kakvu štetu na haljini. Kardashian je na Today također demantirala da je na bilo koji način naštetila haljini.

"Ripley's i ja smo tako dobro surađivali", rekla je te ispričala da su je oblačili u rukavicama.

Kim je rekla da je sretna što je haljina pomogla otkriti čitavu novu generaciju obožavatelja Monroe, koja je umrla 1962. "Bila sam tako sretna što sam imala tu priliku i što mi je Ripley's dala priliku podijeliti ovaj trenutak kako bi mogla živjeti dalje", rekla je.

"Poštujem je, shvaćam koliko ova haljina znači za američku povijest, a tema je bila američka, pomislila sam: 'Što je više Amerikance od toga da Marlyn Monroe pjeva sretan rođendan američkom predsjedniku?", ispričala je Kardashian.