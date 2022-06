Vlasnica švedskog restorana i Influencerica Katrin Zytomierska nije se suzdržavala dok je napadala Gerarda Piquea nakon što je branič Barcelone odbio pozdraviti njenog sina, piše Marca.

Pique, koji se nedavno rastao od Shakire, u petak navečer boravio je u Stockholmu s misterioznom plavušom, a par je bio a zabavi u Katrininom restoranu. I tu bi priči bio kraj da je nogometaš bio ljubazan prema njenom sinu koji je veliki obožavatelj nogometa.

No, Katrin je Piquea dobranu naribala preko društvenih mreža jer je odbio njenu molbu da pozdravi dječaka. Nazvala ga je "gubitnikom" te javno podijelila fotografiju njega i nepoznate djevojke s bijelim šeširom.

'Slava ti udarila u glavu'

"Slušaj me ti, gubitniče. Vjerojatno te želi većina žena na ovoj zabavi. Vidim te i odmah pomislim na svog sina. Bila sam jasna s tobom. Tražila sam te da pozdraviš mog sina i rekao si 'ne'.

Jer si tko? Tip koji može driblati s loptom. To me baš i ne impresionira. Ono što me rastužuje je to što ti je slava udarila u glavu i to je jadno. Ti si samo tip s loptom. Znaš što, karma je ku**a i ugrist će te za tvoju stražnjicu", napisala je Katrin.

Katrin je kasnije španjolskim novinarima Lorenzu Vasquezu i Lauri Fa rekla da je iznenađena Piqueovim ponašanjem.

"Pitala sam ga može li pozdraviti mog sina i rekao je 'ne'. Malo iznenađena pitala sam ga opet i njegov odgovor je bio isti. Nije bio nepristojan, nego malo arogantan. Pretpostavljam da zato što je poznati nogometaš, ali nisam ga srela prije toga. Kasnije sam okinula fotografiju kako bih je objavila na svom Instagramu", kazala je.