"Broj jedan, mora me štititi. Broj dva, mora se boriti za mene. Broj tri, dobra higijena. Mislim, to se podrazumijeva, možda ću to čak obrisati. Mora biti smiren, bez neriješenih pitanja s mamom i tatom, strpljiv, mora me podržavati, mora biti iskreno sretan zbog mene, uspješan i mora imati dobre zube", otkrila je.