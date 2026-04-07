NOVI PAR

Kim Kardashian i Lewis Hamilton u impresivnom videu potvrdili vezu

Kim Kardashian i Lewis Hamilton u impresivnom videu potvrdili vezu
Foto: TV capture via The Grosby Group/Grosby Group/Profimedia

O vezi Kim Kardashian i Lewisa Hamiltona dugo se nagađalo, a novom objavom na Instagramu potvrdili su svoju povezanost

7.4.2026.
14:07
Hot.hr
Nakon što su u veljači šetali Gradom ljubavi te zajedno stigli na Super Bowl, Kim Kardashian i Lewis Hamilton potvrdili su vezu! Popularna 45-godišnja poduzetnica i zvijezda reality showa te 41-godišnji vozač Formule 1 zadnjom su objavom na Instagramu potvrdili ono o čemu se šuška već mjesecima.

U videu se njih dvoje mogu vidjeti kako uživaju u brzoj vožnji, dok se iskusni Hamilton okreće svojim Ferrari F40 na parkingu Daikoku u Tokiju, Japan.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na kraju videa, Kim Kardashian može se vidjeti na suvozačevom mjestu, a kada joj se kamera približila, kroz osmijeh je prokomentirala: "Ovo je ludo", osvrćući se na vožnju s Hamiltonom.

Podsjetimo, 25. ožujka, izvor je za People potvrdio da su Kardashian i Hamilton zajedno boravili na odmoru u Tokiju, u društvu njene troje djece, desetogodišnjeg Sainta, devetogodišnjeg Chicago i šestogodišnjeg Psalma, koje atraktivna Kardashian ima s bivšim suprugom Kanye West.

Na putovanju im se, kako otkrivaju izvori, pridružila i njena sestra Khloé Kardashian sa svojom djecom, True i Tatumom.

