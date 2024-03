Kim Kardashian gledat će Vatrene na Euru: Evo zašto se nadamo da neće navijati za nas

Vijest da će Kim Kardashian gledati Hrvatsku na Europskom nogometnom prvenstvu u Njemačkoj 2024. godine mnogima je bila zanimljiva, no to možda ipak nije baš dobra stvar. Naime, Kim je postala poznata po svom prokletstvu nakon što je svaki klub koji je došla gledati i za njega navijati - izgubio.

Arsenal je tako lani na jedanaesterce izgubio od Sportinga i ispao iz Premier lige. Nezadovoljni domaći navijači naknadno su je preklinjali da se nikada više ne vrati na stadion Emirates, pišući da je prokleta i ukleta te da zbog njezina prokletstva domaća momčad, ujedno i favorit, uvijek izgubi.

U prilog toj teoriji ide i poraz PSG-a od Rennesa nekoliko dana nakon dramatičnog Arsenalova potopa. Kim se pojavila i na toj utakmici i favorit je ponovno izgubio. Nevjerojatan domaći rekord PSG-a tim je porazom naprasno prekinut, na šok i nevjericu Lionela Messija, Kyliana Mbappéa i ostalih zvijezda nogometa. Naime, PSG-u je to bio prvi poraz na domaćem terenu nakon 715 dana.

Škoti je ne žele na utakmicama

Društveni mediji su nakon toga doslovno planuli, a voditeljica "Tellyja" Lorraine Kelly, inače velika navijačica Dundee Uniteda, u šali je rekla: "Kardashianice, nećeš doći na stadion mog kluba, čisto da znaš, nećeš doći u Tannadice dok smo živi mi".

Istog stava bio je i škotski izvjestitelj Ross King: "Otišla je u Pariz vidjeti PSG, otišla je vidjeti njihovu utakmicu i trebala se susresti s Mbappéom i svim zvijezdama te skupine i izgubili su 2:0. I eto ga. Osobno ne želim da dolazi na škotske stadione. To je to. Kim, sorry draga, sve je meni jasno, znam da si sad 'zabrijala' na nogomet, ali na utakmice u Škotskoj da nisi došla".

Euro 2024.

Podsjetimo, Hrvatska na Euru igra u skupini B, zajedno sa Španjolskom, Italijom i Albanijom.

Euro u Njemačkoj održat će se od 14. lipnja do 14. srpnja u deset gradova: Berlinu, Kölnu, Dortmundu, Düsseldorfu, Frankfurtu, Gelsenkirchenu, Hamburgu, Leipzigu, Münchenu i Stuttgartu. Finale se igra na olimpijskom stadionu u Berlinu.

Hrvatska protiv Španjolske igra 15. lipnja, a dobra stvar je što su na papiru Španjolci domaćini.

Držimo fige, Vatreni.

