KAD SE KAMERE UGASE / Kim Kardashian, Britney Spears i Jennifer Aniston samo su neke od slavnih dama koje su perikama skrivale gubitak kose

Kad navrši 40 godina, 40 posto žena gubi kosu, podaci su to Američke akademije za dermatologiju. Mnoge se žene s tim bore u tišini jer je ih je sram zbog toga, a neke od njih posegnu za ekstenzijama i perikama. Od gubitka kose posebno pate mnoge slavne dame jer su zbog čestih promjena imidža zbog raznih snimanja izložene mnogim agresivnim tretmanima kose, pa im ponekad ispada u pramenovima, piše časopis She Knows.