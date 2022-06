Kim Kardashian i Kanyje West viđeni su zajedno na tribinama sportske dvorane nedaleko od Thousand Oaksa, gdje su došli podržati svoju kćer, North West.

Oni koji su bili prisutni na utakmici mogli su posvjedočiti da su bivši supružnici nekoliko puta razgovarali te da su bili srdačni jedno prema drugom. Nitko se od njih nije htio previše izlagati kamerama, a s Kim ovaj put nije bilo niti njen novi dečko, dvadesetosmogodišnji komičar, Pete Davidson.

Podsjetimo, Kanye dugo nakon rastave nije imao lijepe riječi o Kim, a ni o ostatku obitelji Kardashian-Jenner, a svoje je mišljenje javno iskazivao. Zatim su Kim i Kanye odlučili da je bolje da zbog dobrobiti djece ostanu u dobrim odnosima i da ne stvaraju jedno drugome probleme.

Kim je Kanyeu poželjela sretan Dan očeva na Instagramu.

"Hvala ti što si najbolji tata našoj dječici i što ih voliš samo kako ti to znaš. Sretan Dan očeva Ye", napisala je uz fotografiju.

Podsjetimo, Kim su nedavno napali zbog haljine koju je nosila na Met Gali. Haljinu je prije nje nosila samo Marilyn Monroe dok je pjevala "Sretan rođendan" predsjedniku Johnnu F. Kennedyju 1962. godine.

Zamjerali su joj što ju je uopže odjenula, komentirajući kako je uopće nije zaslužila ni obući.

Portal Pop Crave na Twitteru je objavio fotografije haljine prije i nakon što ju je Kim nosila, s vidljivim oštećenjima.

"Ikonska haljina Marilyn Monroe navodno je oštećena nakon što ju je Kim nosila. Vide se tragovi pucanja i nekoliko kristala ili nedostaje ili vise", napisali su.

O svemu se oglasio i muzej "Ripley's Believe It or Not", u čijem je vlasništvu haljina.

"Od dna Met stepenica, gdje je Kim ušla u haljinu, do vrha gdje je vraćena, haljina je bila u istom stanju kao i prije", priopćili su.