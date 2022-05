U nedavno epizodi "Kardashiana", Kim se ispričala svojoj obitelji zbog toga kako je njezin odnos s bivšim suprugom Kanyeom Westom utjecao na njih. Zanimljivo je to da se Kim odlučila javno ispričati obitelji netom nakon izlaska vijesti o izlasku nove Kanyeove pjesme.

Podržale su je sestra i mama

U znak podrške svojoj sestri, Khloe Kardashian je rekla: "Većina muškaraca ne omalovažava majku svoje djece tako javno." Osjećajući se slično, javila se mater familias Kris Jenner te je uvjerila Kim da nije učinila ništa loše, već da se trudila biti najbolja prema njemu.

Kim je u nastavku priznala dramu, istaknuvši: "Prepoznajem utjecaj koji je moja veza imala na moju obitelj i da nikada nisam imala priliku samo reći, oprostite mi."

No, čini se da je to sve u prošlosti, kao što je Kim obećala svojoj obitelji: "Nikad više neću dopustiti da vam se to dogodi." Iako obitelj nije puno govorila, Kris je kasnije rekla u kameru: "Kada ljudi govore omalovažavajuće stvari o bilo kome od nas, to sve nas boli."

'Karma će uvijek biti na tvojoj strani'

Konkretno, glavna briga majke Kris bila je za Kim i za njezinu djecu, Northa, Sainta, Chicaga i Psalma, a sve zbog toga što bi jednog dana mogli vidjeti sve napisano u medijima.

Upozorila je: "To je nešto čega svi moraju biti svjesni." Srećom, Kim je imala punu podršku svoje obitelji. Khloe joj je čak obećala: "Karma će uvijek biti na tvojoj strani i nikad nećeš požaliti što si dobra osoba. Nikada se ne prepuštaš drugim ljudima."

Što se tiče toga kako se Kim nosi s negativnošću? Kim, koja je podnijela zahtjev za razvod od Kanyea u veljači 2021., a ranije ove godine se razvela, izjavila je: "Prvi put u životu da se osjećam snažno."