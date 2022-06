Bivša manekenka Carla Bellucci nedavno je objavila da namjerava napustiti OnlyFans, a sada je otkrila da će umjesto toga studirati pravo na sveučilištu, piše Daily Star.

Mama četvero djece, koju inspirira Kim Kardashian, rekla je da joj je od malih nogu san bio biti odvjetnica. A Carla je rekla da će stjecanje diplome dokazati da su oni koji je nazivaju "debelom glupačom" u krivu.

U razgovoru za Daily Star, 40-godišnjakinja je rekla: "Želim studirati pravo otkad znam za sebe. To je oduvijek bila moja strast, ali jednostavno sam skrenula s puta zbog mlade obitelji. Sada imam vremena za učenje. Mislim da do sada nisam imala vjeru u sebe iako sam imala dobre ocjene u školi. Ali, gledala sam Kim Kardashian kako to radi i za mene je to inspirativno. To mi je dalo poticaj da mislim da i ja mogu."

Carla kaže da se u svojim 40-ima napokon osjeća nepobjedivo te misli da je ovo pravi trenutak da uspori s OnlyFansom.

Podsjetimo, Kim je svoje četverogodišnje obrazovanje započela u odvjetničkoj tvrtki iz San Francisca 2018. godine. U prosincu prošle godine položila je prvi ispit, a ove se godine nada da će postati službena odvjetnica.

'Mislim da bih bila odlična odvjetnica'

Sada se Carla, koju su britanski tabloidi prozvali najomraženijom ženom u Britaniji jer je lažirala depresiju, nada da će u rujnu započeti svoje vlastito putovanje. Započela je proces prijave i želi ići na sveučilište u Londonu. Vjeruje da će njezini pravni poslovi iznenaditi njezine kritičare.

"Ljudi kažu da sam nitko", rekla je. "Oni zapravo ne znaju ništa o meni jer svatko tko mi je blizak zna da sam najveća štreberica, ali čim krenete putem glamuroznog modela, označeni ste kao debeli. Možete biti seksi i imati mozak. Dokazat ću da su ljudi u krivu, ali ovo radim zbog sebe. To je ono što želim i ja sam osoba koja ide i dobije ono što želi."

Carla se zanima za američki sustav osuđenih na smrt. Na pitanje što se nada postići u budućnosti, rekla je: "Ne znam kamo ću s tim, ali ako dobijem diplomu prava bit ću sretna. To će za mene biti veliko postignuće. Mislim da bih bila izvrsna odvjetnica."

Tijekom pandemije Carla je zarađivala i do 40.000 funti (gotovo 350.000 kuna) mjesečno na OnlyFansu, no u svibnju je potvrdila da napušta erotsku platformu do Božića.