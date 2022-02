Kristijan Kiki Rahimovski otputovao je jučer u Makedoniju na inicijativu i poziv ministrice kulture Republike Sjeverne Makedonije Bisere Kostadinovske Stojčevske te gradonačelnika Kruševa Tome Hristivskog kako bi zajedno posjetili spomen-kuću Toše Proeskog u Kruševu i tamo zapalili svijeće za nikad prežaljenog glazbenog heroja, javljaju regionalni mediji.

Oni su se uz molitve prisjetili Tošina lika i dijela te su naglasili da će ga slaviti i vječno oplakivati još godinama i godinama, slušajući i pjevajući njegove pjesme.

Kristijan je prije samo nekoliko dana u Aleji velikana na zagrebačkom Mirogoju sahranio svoga oca Akija Rahimovskog. Posebno ga je dirnula vijest da u Skopju postoji inicijativa da se jedna ulica u glavnom gradu Sjeverne Makedonije nazove Akijevim imenom.

'Moga Oca nitko ne može zamijeniti'

Kristijan se u ime cijele obitelji Rahimovski zahvalio ministrici i Republici Sjevernoj Makedoniji na toj iznimnoj počasti. On se kasnije osvrnuo i na medijska naklapanja oko toga tko će zamijeniti njegova pokojnog oca u Parnom Valjku.

"Molim vas da me razumijete. Nikome, a pogotovo ne mome pokojnom Ocu i našoj obitelji, ne trebaju sada nikakvi medijski cirkusi. Njemu i nama sada trebaju samo mir i molitve u duši, pa i vas molim da u tome ostanete i vi dostojanstveni i ispoštujete tu njegovu i našu želju. Ovdje sam doputovao posve anonimno i privatno, da u prvom redu posjetim i još jednom vidim baku, a onda mi je stigao i taj poziv gospođe ministrice kulture Bisere Kostadinovske Stojčevske… Na čemu sam joj beskrajno zahvalan i počašćen. Zato uistinu nije ni vrijeme ni mjesto za medijska naklapanja i teze koje sad preplavljuju društvene mreže o tome kako ću ja 'naslijediti' svoga oca u Parnom Valjku. Jer moga Oca nitko ne može 'zamijeniti', pa tako ni ja. Ako me itko ikada negdje pozove da otpjevam pjesmu - dvije svoga oca, ja ću to uvijek rado i iz dubine ove svoje duše učiniti, ali ne namjeravam graditi svoju daljnju karijeru na očevu imenu, ako me razumijete… Ja ću, kad još malo odbolujem svoga oca i prikupim snagu, ući u studio i nastaviti dalje svojim putem, skladajući i pjevajući svoje pjesme, jer tako bi to i moj Otac želio", priopćio je Kristijan putem svog menadžmenta.