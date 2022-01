Na konferenciji za Akija Rahimovskog koja se održala danas u Maloj dvorani Vatroslava Lisinkog prisustvovao je i njegov glazbeni kolega Husein Hasanefendić Hus.

"Jedan moment naročito dobro opisuje Akija. Nakon rasprodane Arene, nakon održanog koncerta, drugi dan je na plac otišao kupovati neke ribe. Mislim, možete li ga zamisliti? On je išao zbog društva, obitelji... Radio je ručak pa je otišao na plac", prisjetio se za Index glazbenik.

"On je bio normalan, topao čovjek, sa svim vrlinama i manama. S beskrajnom dušom i beskrajnim srcem, ali s totalnim pomanjkanjem samokontrole i svijesti da se mora čuvati. Nema tog stroja koji ide vječno, ako ga se ne podmaže, ne znam... Jednostavno nije bio to u stanju. Do daske, svaki put do daske", nadovezao se.

'Ne znam što će dalje biti'

"Mi smo imali koncerte, nakon toga neke svirke, on nije radio razliku. 200, 500, 5000, 50.000. Uvijek do daske", dodao je. Novinar ga je pitao postoji li netko tko bi mogao zamijeniti Akija, s obzirom na to da je Parni Valjak ove godine trebao imati turneju.

"Mi kao bend ćemo opstati kao formacija, ali sigurno nećemo mijenjati Akija. Možda ćemo u nekom trenutku svirati koncerte s nekim pjevačem koji će biti gost pjevač ili tako nešto. Aki je nezamjenjiv. Možda će biti neko novo poglavlje, ne znam, ne razmišljam o tome... Vjerujte mi, poumirat ćemo i mi ako ne nastavimo svirati. Mi moramo svirati. To nama nije potreba da bi živjeli, mi živimo da bi svirali. Mi možemo sad stati i ok, mlađi dečki će se snaći, mi smo egzistencijalno osigurani i bez Parnog Valjka... Nije nama Valjak bio potreba da zarađujemo novca, nama je bila potreba da sviramo", rekao je Hus.

"Mislim da ćemo sigurno održati jedan tribute koncert, to moramo zbog Akija. Što će dalje biti, ne znam...", rekao je Hus.