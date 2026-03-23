Kelly Osbourne i Sid Wilson prekinuli zaruke: Samo sedam mjeseci nakon prosidbe

Britanska pjevačica Kelly Osbourne (41) i američki DJ grupe Slipknot Sid Wilson (49) prekinuli su zaruke, sedam mjeseci nakon što ju je zaprosio na koncertu Black Sabbatha i Ozzyja Osbournea u Birminghamu. Par se poznaje 27 godina, a zajedno imaju trogodišnjeg sina Sidneyja.

Težak period za Kelly

Izvori bliski Kelly otkrili su da je pjevačica posljednjih mjeseci prošla kroz emotivno težak period, suočavajući se s tugom zbog gubitka oca, dok je istovremeno fokusirana na majčinstvo.

„Kelly i Sid odlučili su raskinuti zaruke. Proces žalovanja za ocem bio je nevjerojatno težak, a Kelly je činila sve da se nosi s tim“, rekao je izvor za DailyMail. Dodao je da su problemi u vezi postojali već neko vrijeme te da su oboje pokušavali spasiti vezu zbog djeteta, ali da je razlaz bio najbolja odluka.

Foto: Profimedia

Od prijateljstva do ljubavi

Podsjećamo, Kelly i Sid upoznali su se dok je Slipknot bio na turneji s Ozzfestom, festivalom kojeg su pokrenuli Kellyjini roditelji. Vezu su javno potvrdili na Valentinovo 2022., a iste godine dobili su sina.

Sid ju je zaprosio iza pozornice na koncertu Black Sabbatha pred cijelom obitelji - Ozzyjem, Sharon i bratom Jackom Osbournom. Kelly je tada priznala da nije očekivala prosidbu. Posljednji put zajedno su viđeni na dodjeli Grammyja u veljači, a nakon toga Kelly se u javnosti pojavljivala samo s prijateljima ili majkom.

