Sve što niste znali o zgodnoj glumici koja se proslavila u 'Piratima s Kariba': Malo poznati detalji

Keira Knightley britanska je glumica koja se proslavila još kao tinejdžerica i već više od dvadeset godina gradi uspješnu karijeru u filmskoj industriji. Sama tvrdi da joj svjetla pozornice nikada nisu bila posebno važna, a danas slavi 40. rođendan. Rođena je 26. ožujka 1985. godine u Londonu, a uloga Elizabeth Swann u filmu "Pirati s Kariba" donijela joj je globalnu prepoznatljivost, nakon čega je nastavila birati uloge u povijesnim dramama i ozbiljnim filmovima koji se bave temama koje su joj osobno važne.

Tijekom godina je postala poznata po tome što otvoreno govori o pritisku koji nosi slava, mentalnom zdravlju, ali i o vlastitim granicama kada je riječ o snimanju scena koje joj ne odgovaraju.

Keira Knightley o sebi govori u rijetkim, ali iskrenim intervjuima, a upravo iz tih razgovora doznajemo i neke zanimljive detalje o njezinom životu koje mnogi ne znaju. Donosimo manje poznate činjenice o Keiri Knightley.

Njezino ime rezultat je greške na papiru

Keirina majka željela ju je nazvati Kiera, prema poznatoj ruskoj klizačici. No, prilikom ispunjavanja rodnog lista, došlo je do pravopisne pogreške i ime je upisano kao Keira. Roditelji grešku nikad nisu ispravili, pa je to ime ostalo.

U djetinjstvu je imala disleksiju

Keiri je dijagnosticirana disleksija kad je imala šest godina, što joj je otežavalo čitanje. Roditelji su joj obećali da će moći dobiti agenta ako svakodnevno vježba čitanje, pa je uporno radila na tome i kroz čitanje scenarija zavoljela glumu još više.

Steznici na snimanjima stvarali su joj zdravstvene probleme

Tijekom snimanja filmova koji se odvijaju u prošlim stoljećima, često je morala nositi steznik i po cijeli dan. U intervjuima je rekla da bi zbog toga ponekad osjećala mučninu i da nije mogla normalno jesti jer su joj steznici bili preuski.

Ne pristaje lako na scene golotinje

Knightley ne želi snimati scene golotinje osim ako iste u scenariju imaju opravdan razlog. U nekoliko navrata koristila je dvojnicu za takve scene, primjerice u filmu "Domino".

Razmišljala je o prekidu karijere

Nakon velikog uspjeha i stalnog pritiska medija, Keira je doživjela ozbiljnu krizu i razmišljala o tome da zauvijek napusti glumu. Uzela je pauzu od godinu dana kako bi se oporavila i ponovno pronašla ravnotežu u životu.

Ne koristi društvene mreže

Keira nema profile na Instagramu, Facebooku ni Twitteru. Jednom je otvorila Twitter, ali ga je zatvorila nakon samo 12 sati jer je zaključila da joj takva izloženost ne odgovara i da ne želi biti dio tog svij

