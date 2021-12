Glumac Keanu Reeves (57) širi pozitivu gdje god da se pojavi, svojim dobrim djelima razveseljava ljude, a humanitarnim radom se bavi već godinama. Zbog svojih hvalevrijednih djela, glumca su prozvali "dobrim duhom Hollywooda". Međutim, sve je iznenadio kada je u jednom intervjuu komentirao tu simpatičnu titulu.

Skromni Keanu

Glumac, koji se ovog mjeseca pojavljuje u dugo iščekivanom nastavku franšize "The Matrix: Resurrections", posljednjih je godina stekao iznimnu količinu simpatije kod obožavatelja, razlog tomu je njegovo skromno ponašanje izvan ekrana.

Reeves je u intervju za Red Table Talk, online emisiji koju vodi njegova kolegica iz Matrixa Jada Pinkett Smith (50), zajedno s kćeri Willow Smith (21) i Adrienne Banfield-Norris (68), komentirao svoj novi status u Hollywoodu.

"Keanu, svi kažu da si dobri dečko Hollywooda i da si tako požrtvovana osoba", upitao je obožavatelj putem videoporuke te dodao: "Činiš li nešto i za sebe?" Čuvši pitanje, Keanu je postalo vidno neugodno pa je počeo odmahivati glavom, ali je na kraju podigao glavu i otkrio osmijeh.

Glumac je tada odgovorio: "Vozim se motorom, čitam. Volim ići u kino. To je sve dio mog posla. Ljudi me često pitaju: Znaš, u ovom poslu si već jako dugo. Sviđa li ti se još uvijek? Ja im kažem uvijek isto, da, volim to još više. Za mene je posao život."

Sjajnog Keanua Reevesa i vrhunsku postavu "Matrixa" imat ćete priliku gledati u novom nastavku "The Matrix Resurrections", od 23. prosinca, u hrvatskim kinima.