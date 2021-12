Keanu Reeves je jedna od najunikatnijih svjetskih zvijezda koje su ikad kročile planetom. Radi se o čovjeku koji zarađuje milijune, no za sebe rijetko zadržava taj novac. Ne živi u glamuroznoj vili, ne odlazi na luksuzna putovanja ili tretmane.

Glumca zbog skromnosti koju je nebrojeno puta pokazao obožavaju diljem svijeta, nazivajući Reevesa svjetskim blagom. Osim što popravlja prosjek svijeta po dobrim i plemenitim djelima, nasmijava svijet i memovima. Za njih, dakako, ipak nije on odgovoran.

Najpoznatiji su definitivno 'Žalosni Keanu', 'Žalosni Keanu u kacigi' i 'Keanu u slow motionu'. Znate onaj, kada glumac sjedi na klupi i jede sendvič, djelujući baš tužno.

Meme majstori ga obožavaju

No, postavlja se pitanje - kako je taj čovjek toliko "memeabilan"? Reeves je na to pitanje odgovorio u emisiji The Late Show kod Stephena Colberta.

"Toliko je memeova Keanua Reevesa na internetu. Što ti kažeš, zašto si toliko memovski inspirativan?", upitao je Colbert.

Glumac se zamislio pa ozbiljno odgovorio "Nemam pojma, gospodine", i nasmijao cijeli studio.

Čudnovat i šarmantan tip

U nedostatku odgovora, Colbert je zaključio kako je to zasigurno zbog Reevesovog unikatnog karaktera, zbog kojeg su ljudi skloni preklapati njegove fotografije s vlastitim idejama i razmišljanjima.

Keanu je ponudio i objašnjenje, pritom se veselo nasmijavši. "Pa samo jedem sendvič, čovječe! Bio sam gladan i u svojim mislima", kazao je Reeves.

Kako se čini, Keanu će još dugo ostati motiv memeova koji ponekad prikazuju njegov čudnovat karakter, a ponekad nevjerojatan šarm i dobru vibru kojom zrači.