Reeves je u intervjuu za "Red Table Talk", emisiju koju vodi njegova kolegica iz Matrixa, Jada Pinkett Smith (50), odgovorio na pitanje obožavatelja kojeg je zanimalo što je to u čemu glumac gušta. Glumac je tada odgovorio: "Vozim se motorom, čitam. Volim ići u kino. To je sve dio mog posla. Ljudi me često pitaju: Znamo da si već jako dugo u ovom poslu. Sviđa li ti se još uvijek? Ja im kažem uvijek isto, da volim to još više. Za mene je posao život."