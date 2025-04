Kćer Zdravka Čolića zovu pravom ljepoticom: Skinula je šminku i otkrila kako zapravo izgleda

Bosanskohercegovački pjevač zabavne glazbe Zdravko Čolić (73) u braku sa suprugom Aleksandrom ima dvije kćeri Unu (23) i Laru (18).

Una redovito objavljuje fotografije s putovanja i izlazaka pa je pratitelji često mogu vidjeti u glamuroznim izdanjima. Najčešće pozira na atraktivnim lokacijama moderno odjevena te uz besprijekoran makeup koji naglašava njezinu ljepotu, stoga je njezina posljednja objava na Instagramu ponovno privukla veliku pažnju.

Prava prirodna ljepotica

Prava je rijetkost vidjeti je u ležernijem i prirodnom izdanju, no ovoga puta odlučila je pokazati lice bez trunke šminke. Fotografirala se u luksuznom automobilu s kožnim sjedalima.

Na Instagramu često privlači pažnju svojim objavama, a njezin modni stil i detalji ne prolaze nezapaženo. Nedavno je nosila Gucci torbicu koja je odmah privukla pažnju pratitelja.

Zdravko Čolić obično izbjegava govoriti o svojoj obitelji, no jednom je spomenuo svoju stariju kćer Unu, koja je postala popularna na društvenim mrežama.

"Ona samo nešto fotografira. Ja je kaznim, ne volim to, ali ne mogu joj zabraniti. Ona je takva… Jednostavno, komunicira s ljudima, voli se fotografirati. Sa mnom se fotografiraju. Ja nisam nikad takav bio, što manje, to bolje. Samo kad moram, zbog posla, a ona - samo mobitel. Ne mogu joj zabraniti, što da joj radim. To je potpuno drukčije nego što je nekad bilo. Prije si morao fotografa unajmiti da te fotografira ili si morao imati dobar fotoaparat kod kuće pa si onda morao čekati da izradiš fotografije", rekao je jednom prilikom Čolić.

