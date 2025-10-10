Kći Šabana Šaulića ispričala sve o prijateljstvu pokojnog oca i Halida Bešlića

Kći pokojnog pjevača Šabana Šaulića, Ilda, koja je također pjevačica, nedavno je govorila o velikom gubitku za glazbenu scenu – smrti Halida Bešlića, koji je preminuo u 72. godini nakon borbe s teškom bolešću, piše Mondo.rs.

"Prestalo je kucati srce čovjeka koji je bio legenda bosanske glazbe. Bio je izuzetan čovjek, bila sam na njegovu koncertu u Beogradu prije nekoliko godina. Veliki je to gubitak, suosjećam s njegovom obitelji. Šaban i Halid bili su divni prijatelji", izjavila je Ilda.

Halid Bešlić i Šaban Šaulić bili su dva glazbena velikana Balkana, čije je prijateljstvo bilo poznato i cijenjeno među kolegama i obožavateljima. Njihova suradnja i međusobno poštovanje ostavili su dubok trag na glazbenoj sceni.

Jesu li Halid i Šaban ikada snimili duet?

Podsjetimo, nakon tragične pogibije Šabana Šaulića u veljači 2019. godine, Halid Bešlić je bio duboko potresen.

"Upravo su mi javili da je moj Šaban poginuo. Ne mogu vjerovati", rekao je tada za Blic.

Osim što su privatno jedan drugog izrazito cijenili, znali su dijeliti i pozornicu i projekte, poput koncerta "Tri kralja" u Sarajevu, gdje su nastupali s Miroslavom Ilićem. Unatoč tome, nikada nisu snimili zajedničku pjesmu.

