Čestitke stižu sa svih strana: Eduardo Da Silva pokazao lijepu kćer, imao je poseban povod

Foto: Marko Lukunic/pixsell

Legendarni nogometaš oduševio je brojne pratitelje fotografijama na kojima pozira s lijepom Laurom

5.11.2025.
13:30
Irena Grgić
Marko Lukunic/pixsell
Nekadašnji hrvatski nogometni reprezentativac, Eduardo Alves Da Silva (42), poznatiji kao Dudú, oduševio je svoje pratitelje rijetkim uvidom u obiteljski život. Podijelio je dirljivu objavu povodom posebnog dana, proslave 20. rođendana svoje kćeri Lorene, pokazavši da je i dalje miljenik publike.

Na dvjema fotografijama nasmiješeni Eduardo pozira sa svojom lijepom kćeri u elegantnom restoranu. "Sretan 20. rođendan mojoj dragoj i prelijepoj kćeri!", napisao je ponosni otac u opisu, dodavši hashtagove kojima je otkrio da vrijeme leti te da se vjerojatno nalaze u poznatom restoranu Nobu u Milanu. 

 

Objava je u kratkom roku prikupila brojne lajkove i čestitke obožavatelja iz cijelog svijeta pa su tako rođendanske čestitke stizale na hrvatskom, portugalskom i engleskom jeziku, a svi su Loreni poželjeli sve najbolje. 

Inače, o lijepoj Loreni od ranije je poznato da je primljena u Parsons Paris, izuzetno cijenjenu školu za umjetnost i dizajn u Parizu dok je brat Mateus od nje mlađi četiri godine.

Podsjećamo, Eduardo je ostavio neizbrisiv trag u hrvatskom nogometu kao drugi najbolji strijelac u povijesti reprezentacije, odmah iza Davora Šukera. Iako se od profesionalnog nogometa oprostio nakon sezone 2018./2019., navijači ga i dalje s nostalgijom pamte po majstorijama na terenu. Danas uživa u mirnijem životu sa suprugom Andreom, koju je upoznao upravo u Hrvatskoj, a s kojom će uskoro proslaviti i 20. godišnjicu braka. 

 

