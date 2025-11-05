Čestitke stižu sa svih strana: Eduardo Da Silva pokazao lijepu kćer, imao je poseban povod

Nekadašnji hrvatski nogometni reprezentativac, Eduardo Alves Da Silva (42), poznatiji kao Dudú, oduševio je svoje pratitelje rijetkim uvidom u obiteljski život. Podijelio je dirljivu objavu povodom posebnog dana, proslave 20. rođendana svoje kćeri Lorene, pokazavši da je i dalje miljenik publike.

Na dvjema fotografijama nasmiješeni Eduardo pozira sa svojom lijepom kćeri u elegantnom restoranu. "Sretan 20. rođendan mojoj dragoj i prelijepoj kćeri!", napisao je ponosni otac u opisu, dodavši hashtagove kojima je otkrio da vrijeme leti te da se vjerojatno nalaze u poznatom restoranu Nobu u Milanu.

Objava je u kratkom roku prikupila brojne lajkove i čestitke obožavatelja iz cijelog svijeta pa su tako rođendanske čestitke stizale na hrvatskom, portugalskom i engleskom jeziku, a svi su Loreni poželjeli sve najbolje.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Inače, o lijepoj Loreni od ranije je poznato da je primljena u Parsons Paris, izuzetno cijenjenu školu za umjetnost i dizajn u Parizu dok je brat Mateus od nje mlađi četiri godine.

Podsjećamo, Eduardo je ostavio neizbrisiv trag u hrvatskom nogometu kao drugi najbolji strijelac u povijesti reprezentacije, odmah iza Davora Šukera. Iako se od profesionalnog nogometa oprostio nakon sezone 2018./2019., navijači ga i dalje s nostalgijom pamte po majstorijama na terenu. Danas uživa u mirnijem životu sa suprugom Andreom, koju je upoznao upravo u Hrvatskoj, a s kojom će uskoro proslaviti i 20. godišnjicu braka.

POGLEDAJTE VIDEO: Poplava lažnih recenzija uništava restorane: 'Pisali su da smo rasisti, da nam sve smrdi...'