Kći Davida Guette postala punoljetna: Pogledajte koliko sliči slavnom ocu

David Guetta, poznati francuski DJ i producent, nedavno je ja svojim pratiteljima podijelio da je njegova kći Angie proslavila svoj 18. rođendan. Objavio je niz fotografija na kojima pozira s kćeri i sinom kroz gotovo sve faze njihovog života.

"Sretan 18. rođendan mojoj kćeri Angie ❤️. Ponosan sam na to kakva si žena postala i uzbuđen sam zbog tvoje budućnosti na Akademiji USC Jimmy Iovine", napisao je uz objavu.

Roditelji su joj vječna podrška

Angie je rođena 23. rujna 2007. u Parizu, a njezina majka je Cathy Lobé, bivša supruga Davida Guette. Par se vjenčao 1992. godine, a razveo 2014. nakon 22 godine braka. Zajedno imaju dvoje djece: sina Tima Elvisa (rođenog 2004.) i kćer Angie.

Inače, Angie je nedavno upisala studij na prestižnoj Akademiji USC Jimmy Iovine, poznatoj po svom inovativnom pristupu obrazovanju u području glazbene industrije i tehnologije. Akademija se nalazi u SAD-u, u saveznoj državni Južna Karolina te upisuje jako mali broj učenika.

Obitelj Guetta poznata je po tome što se drže zajedno bez obzira na sve. Unatoč razvodu, David i Cathy održavaju prijateljske odnose, a oboje aktivno prate i podržavaju svoju djecu u njihovim životnim odlukama.

Podsjetimo, David je prošle godine dobio i treće dijete, ali prvo s partnericom Jessicom Ledon, koja je u ožujku 2024. godine rodila sina Cyana.

