Kći Carle Bruni ne ide ni u srednju školu, a već koristi tešku šminku, umjetne trepavice i ekstenzije

Giulia Sarkozy (13), jedino zajedničko dijete bivše francuske prve dame Carle Bruni (58) i predsjednika Nicolasa Sarkozyja, posljednjih mjeseci privlači sve veću pažnju javnosti.

Iako ima tek 13 godina, mnogi komentiraju da Giulia danas izgleda znatno starije, čak i dvostruko u odnosu na svoje stvarne godine. Rođena u listopadu 2011., tinejdžerica već eksperimentira s izgledom odraslih žena – nosi ekstenzije, umjetne trepavice, tešku šminku i redovito koristi kremu za samotamnjenje.

Na Instagramu, gdje je vrlo aktivna, dijeli fotografije u ogledalu s dugom, umjetnom kosom i kratkim majicama koje otkrivaju trbuh. Njezini pratitelji ne skrivaju šok: "Nokti, trepavice, preplanulost – ima 13 godina, a izgleda kao da ima 25", "Mama bi mi takve trepavice odmah skinula" ili "Izgleda kao prekrasna 30-godišnjakinja koja se ne može kontrolirati s rumenilom", samo su neki od komentara.

Carla Bruni povukla se iz javnosti

Dok je njezina kći sve češća tema medija, Carla Bruni posljednjih se godina odlučila na povučeniji život. Nekoć jedna od najeksponiranijih žena Francuske, konstantno se nalazila na udaru tabloida zbog estetskih zahvata i pretjerivanja s botoksom i filerima. Danas, pak, njeguje prirodniji izgled i rjeđe se pojavljuje u javnosti.

Carla je, međutim, oduvijek intrigirala javnost – ne samo izgledom nego i svojim burnim ljubavnim životom.

Naime, javnost ju je oštro kritizirala kada se upustila u vezu s Raphaëlom Enthovenom, sinom svog bivšeg partnera Jean-Paula Enthovena. Njihova je veza trajala devet godina, a zajedno su dobili i sina Auréliena, čime je Carla – barem formalno – svom bivšem rodila unuka.

Nakon brojnih glasina o drugim poznatim ljubavima, 2007. godine upoznala je Nicolasa Sarkozyja. Strastvena romansa brzo je prerasla u brak, a 2011. rodila je njihovu kćer Giuliju. Usprkos Sarkozyjevoj političkoj karijeri obilježenoj skandalima i presudi zbog korupcije, njihov brak i dalje traje.

POGLEDAJTE VIDEO: RTL-ov meteorolog otkrio što nas čeka nakon završetka toplinskog vala