Kćer poznatog glumca Brucea Willisa po imenu Tallulah, progovorila je o očevoj napredovaloj demenciji i zašto je važno da njezina obitelj bude otvorena o tome, prenosi Sky News.

Hollywoodskom je glumcu dijagnosticirana demencija godinu dana nakon što je njegova obitelj otkrila da pati od afazije, stanja koje utječe na govor i jezik.

"Ono što se događa s mojim tatom je da ima vrlo agresivnu kognitivnu bolest, oblik demencije koji je vrlo rijedak", rekla je Tallulah Willis u emisiji 'The Drew Barrymore Show' u srijedu.

Willis je dodala da su iskreni u pogledu njegova stanja jer 'su oni takvi kao obitelj'.

"Za nas je zaista važno širiti svijest o FTD jer nema dovoljno informacija o tome. Ako možemo prenijeti nešto s čime se borimo kao obitelj i pomoći drugim ljudima da naprave nešto lijepo s time, to je za nas zaista posebno", rekla je u intervjuu.

Također, napomenula je da nije znala ništa o FTD prije očeve dijagnoze, a 29-godišnjakinja je otkrila da je jedan od načina na koji provodi vrijeme sa svojim ocem taj da zajedno slušaju glazbu.

"Sviranje glazbe i sjedenje u toj energiji ljubavi, to je zaista posebno. On je isti, što je najbolja stvar koju možete poželjeti. Vidim ljubav kad sam s njim. To je moj tata i voli me", dodala je.

Ranije ove godine pisala je za Vogue o vlastitom pomirenju s njegovom bolesti.

"Sve je počelo njegovim neodazivanjem, koju smo pripisali gubitku sluha. Kasnije se neodazivanje pogoršalo, ali još uvijek zna tko sam i zasvijetli kad uđem u sobu", napisala je Tallulah.

"On će možda uvijek znati tko sam, uz povremeni loš dan. Jedna razlika između FTD-a i Alzheimerove demencije je da je prva, barem u ranim fazama bolesti, karakterizirana jezičkim i motoričkim deficitima, dok je kod potonje više prisutno gubitak pamćenja. Konstantno prelazim između sadašnjosti i prošlosti kad govorim o svom ocu: 'On jest, on je bio', a to je zato što smatram da ima nade za mog oca kojeg mi je tako teško pustiti", rekla je kćer slavnog glumca Brucea Willisa.

