Bivša Feminnemka Nika Antolos (34) priznala je fanovima kako desetogodišnja kći Sia proživljava vršnjačko nasilje podijelivši emotivnu objavu.

Na svom Instagramu podijelila je seriju od nekoliko fotografija s njezinom desetogodišnjom kćerkom te jedna fotografija iz filma "Kralj lavova" u kojoj je progovorila o "bullyingu" kojeg trpi u školi.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Nešto se dogodi u roditelju kad je bullying nad tvojim djetetom u pitanju.. Prvo se vodiš praštanjem.. A onda - pretvoriš se u zmaja. I kreneš učiti dijete istom.

Vodila sam se uvijek onom: ,'Nikad prva! Ali braniti se moraš.' Sad sam dodala, ,'čime i kako god odlučiš u tom trenu da je potrebno'", započela je Nika.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Nakon toga ispričala je kako je njezina kćer jako divno dijete, nježno, empatično, puno humora i radosti, a istaknula je i kako neće dopustiti da tu njezinu stranu netko "gazi".

"Moje dijete nikad nije, niti će ikad dobiti 'po guzi'. Ja sam mama koja se vodila razgovorom i uspjela sagraditi malu divnu, neisfrustriranu, nježnu, empatičnu, punu humora i radosti djevojčicu... Iako onaj temelj dobrote joj usađen od samoga rođenja, to si ne mogu pripisati. I sad mi tu njenu čarobnu svjetlost netko gasi cipelama. Neće ići", napisala je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Sve će napraviti da zaštiti svoju kći

Priznala je i kako je njezino dijete čak četiri puta maltretirano od strane vršnjaka te kako tvrdi učinit će sve da ju zaštiti.

"Oduzimam li moguću svetost djetetu, jer je učim biti 'tvrdom' pitam se cijelim putem... Ali izbora nemam. To su i meni napravili. Iako mislili su da me gaze, zapravo su me gradili. No, kada ti je dijete od svojih 10 godina čak 4 puta maltretirano od strane vršnjaka, pod izlikom 'to ne ide preko noći', vjerujte mi, mama je toliko luda trenutno da je spremna na SVE da zaštiti svoje malo", nastavila je dalje.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Instagram Foto: Instagram

Priznala je kako se radi o dvoje djece koji maltretiraju njezinu kći, a kako tvrdi, "oštrim koracima" će reagirati kako bi riješila tu situaciju.

"A kad preraste tuđe zanemarivanje svog (jadnog) djeteta u moj problem, onda ga ja krenem i rješavati. Sada idemo svim oruđem. Ovdje dvoje djece treba pomoć. Svatko različitog žanra. Ljudi misle da ako za sebe šutim na tuđe izvrnute postupke, da isto ću činiti kad je Sia u pitanju. Krivo. O kako krivo. Samo me gledajte", zaključila je Nika.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Nije jedina

Da je "bullying" u školama česti slučaj, potvrđuju i fanovi koji su joj se obratili u komentarima.

"Naša srednja curica je prvašić ove godine i bilo mi je užasno kako su je ucjenjivali da bi joj kao bili prijatelji..."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Nažalost prošao to prošle godine sa svojom u 3 razredu.. Nije bilo lako ali mala je izašla jača iz toga.. Ali je bilo teških mjesec dana i više. Škola je pripisala sve klinci su to, dok bivša žena nije spomenula bullying i onda se škola malo pokrenula.. I dok ja nisam malo objasnio razrednici neke stvari.. Bivša žena je izvukla malu i ojačala.. Ali da je ugodno, nije..".

"Imaš pravo draga Nika. Ja sam kao djevojčica istrpila takvo maltretiranje od strane svojih vršnjaka ali nažalost nisam imala majku da me zaštiti ...hvala Bogu što tvoja Sia ima majku poput tebe jer takvo maltretiranje znaš kakve posljedice zna ostavit na nečiju psihu. Blagoslovljen ti ovaj dan", pisali su joj.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Instagram Foto: Instagram Nika Antolos

Osim fanova, obratila joj se i bivša kolegica iz grupe Femminem, Pamela Ramljak, koja joj je rekla kako se boji da se to ne dogodi njezinom sinu.

"Toga me najviše strah, tog maltretiranja vršnjaka. Što je najgore, roditelji nekad i ne znaju kakva su im djeca. Moj Antun je predobar, uvijek popušta drugoj djeci i nekad bi volila da nije tako...ali ako ikad bude imao problem zbog toga , grizem! Sve, cijelu mu obitelj ako treba."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Bivša Feminnemka predsjednici: 'Ako ćete mi pisati da radite na tome, radije ništa ne šaljite'