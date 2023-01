"AD Plastik je tvrtka koja 100 posto svojih proizvoda izvozi. Oni nemaju klijente u Hrvatskoj. Kada bi to bila široka pojava u Hrvatskoj, bila bi ekonomski još stabilnija", izjavio je Milanović tom prilikom. Napomenuo je i da s turizmom, dok funkcionira, imamo određenu stabilnost. "Ali Hrvatska, ako se ne varam, troši 3.500 kilovat sati po stanovniku, Srbija troši više, a duplo je manje razvijena per capita. To znači da mi ništa ne proizvodimo", ustvrdio je Milanović. Istaknuo je i da je AD Plastik prisutan uz Hrvatsku i u još pet-šest zemalja te u Rusiji. "Tamo su im oduzeli imovinu i to utječe na broj zaposlenih, ali je firma stabilna, ima određene tehnologije“, rekao je predsjednik Milanović odgovarajući na pitanje novinara koje je interesiralo što su mu prenijeli vlasnici tvrtke o tome kako se nose s trenutnim tržišnim izazovima i okolnostima. Inače, AD Plastik je multinacionalna kompanija s osam proizvodnih lokacija u pet zemalja, a njihove operativne aktivnosti sežu na pet kontinenata, u više od dvadeset zemalja. Surađuju s kupcima od rane faze razvoja do finalnog proizvoda koristeći suvremene alate i tehnike. Svoje proizvode izvoze u 24 zemlje, a kupci su im neki od najrenomiranijih proizvođača automobila na svijetu, poput BMW-a, Audija, Mercedesa, Fiata, Peugeota, Maseratija, Renaulta i mnogi drugi.